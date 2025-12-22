美國再在委內瑞拉扣押一艘油輪 委：嚴重國際海盜行為

（德國之聲中文網）美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社交平台X上表示，美國海岸警衛隊在五角大樓的支持下，已在委內瑞拉沿岸再次扣押了一艘油輪。

白宮發言人安娜·凱利（Anna Kelly）表示，該油輪是一艘“懸掛假旗的船只”，是“委內瑞拉影子船隊的一部分，用於走私被盜石油並資助毒品恐怖主義的馬杜羅政權”。

諾姆在周六發布了一段未列為機密的相關視頻，並表示：“美國將繼續打擊受制裁石油的非法流動，這些石油被用於資助該地區毒品恐怖主義活動。”但她並未提供具體證據，證明該油輪的活動確實被用於資助毒品恐怖主義。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）也在X上發文稱，美國“將毫不動搖地通過‘南方之矛行動’開展海上攔截行動，瓦解非法犯罪網絡。暴力、毒品和混亂絕不能控制西半球。”

施壓升級

這是美國第二次在委內瑞拉附近扣押油輪。美國總統特朗普已下令實施封鎖，美國艦船將扣押任何進出委內瑞拉的受制裁油輪。

華盛頓特區休斯·哈伯德律師事務所合伙人傑裡米·帕納（Jeremy Paner）對路透社表示，該油輪並未受到美國制裁。

帕納說：“扣押一艘並未受到美國制裁的船只，標志著特朗普對委內瑞拉施壓的進一步升級。”

被扣船只懸掛巴拿馬國旗

據英國海事風險評估公司Vanguard稱，被扣押的船只是懸掛巴拿馬國旗的“Centuries”號，在巴巴多斯以東海域被控制。船舶追蹤服務機構MarineTraffic表示，這艘原油油輪近期一直在委內瑞拉沿海活動。

根據委內瑞拉國家石油公司PDVSA的內部文件，這艘被扣船只裝載了180萬桶、原本運往中國的原油。自美國在2019年實施能源制裁以來，貿易商一直使用一支“影子船隊”，這些油輪經常隱藏自身位置。“Centuries”號據稱曾以“Crag”的假名航行。

委內瑞拉譴責美方“盜竊和劫持”私人油輪

委內瑞拉總統馬杜羅領導的政府就油輪被扣事件發表官方聲明，譴責美國的行為。

委內瑞拉稱，美國對一艘運輸委內瑞拉原油的私人船只實施了“盜竊和劫持”。並對船員進行了“強迫失蹤”其政府表示，“這些行為將會受到懲罰”，並誓言采取進一步措施，“包括向聯合國安理會提出申訴”。委內瑞拉將此次扣押形容為“嚴重的國際海盜行為”。

巴西與阿根廷在特朗普激進的委內瑞拉政策上立場分歧

此前，特朗普並未排除與馬杜羅政府在委內瑞拉爆發戰爭的可能性。特朗普曾表示，美軍將對委內瑞拉發動地面打擊。

巴西左翼總統盧拉周六在南方共同市場峰會上警告稱，美國在委內瑞拉的軍事行動可能引發“整個西半球的人道主義災難，並為世界樹立危險先例”。

美國若在拉丁美洲進行軍事干預，可能會揭開該地區的舊傷疤。冷戰期間，華盛頓曾支持該地區多起政變，其中包括巴西。此外，美國與委內瑞拉的沖突還可能加劇委內瑞拉難民湧入巴西及其他鄰國。

與此同時，阿根廷右翼自由主義總統哈維爾·米萊表示，他的國家“歡迎美國和特朗普為解放委內瑞拉人民而施壓。在這個問題上，畏首畏尾的時代已經結束。”

在馬杜羅及其前任查韋斯執政期間，委內瑞拉經歷了惡性通貨膨脹、極度貧困和糧食不安全問題。馬杜羅在此前選舉中的勝利引發了抗議，以及對其統治不合法的指控。

