快訊

戲約不斷前途大好 HBO男星驚傳驟逝享年46歲

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

新豐「隨機攻擊」事件？3民眾遭人持棒毆傷 警：感情糾紛尋仇認錯人

美國再在委內瑞拉扣押一艘油輪 委：嚴重國際海盜行為

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社交平台X上表示，美國海岸警衛隊在五角大樓的支持下，已在委內瑞拉沿岸再次扣押了一艘油輪。

白宮發言人安娜·凱利（Anna Kelly）表示，該油輪是一艘“懸掛假旗的船只”，是“委內瑞拉影子船隊的一部分，用於走私被盜石油並資助毒品恐怖主義的馬杜羅政權”。

諾姆在周六發布了一段未列為機密的相關視頻，並表示：“美國將繼續打擊受制裁石油的非法流動，這些石油被用於資助該地區毒品恐怖主義活動。”但她並未提供具體證據，證明該油輪的活動確實被用於資助毒品恐怖主義。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）也在X上發文稱，美國“將毫不動搖地通過‘南方之矛行動’開展海上攔截行動，瓦解非法犯罪網絡。暴力、毒品和混亂絕不能控制西半球。”

施壓升級

這是美國第二次在委內瑞拉附近扣押油輪。美國總統特朗普已下令實施封鎖，美國艦船將扣押任何進出委內瑞拉的受制裁油輪。

華盛頓特區休斯·哈伯德律師事務所合伙人傑裡米·帕納（Jeremy Paner）對路透社表示，該油輪並未受到美國制裁。

帕納說：“扣押一艘並未受到美國制裁的船只，標志著特朗普對委內瑞拉施壓的進一步升級。”

被扣船只懸掛巴拿馬國旗

據英國海事風險評估公司Vanguard稱，被扣押的船只是懸掛巴拿馬國旗的“Centuries”號，在巴巴多斯以東海域被控制。船舶追蹤服務機構MarineTraffic表示，這艘原油油輪近期一直在委內瑞拉沿海活動。

根據委內瑞拉國家石油公司PDVSA的內部文件，這艘被扣船只裝載了180萬桶、原本運往中國的原油。自美國在2019年實施能源制裁以來，貿易商一直使用一支“影子船隊”，這些油輪經常隱藏自身位置。“Centuries”號據稱曾以“Crag”的假名航行。

委內瑞拉譴責美方“盜竊和劫持”私人油輪

委內瑞拉總統馬杜羅領導的政府就油輪被扣事件發表官方聲明，譴責美國的行為。

委內瑞拉稱，美國對一艘運輸委內瑞拉原油的私人船只實施了“盜竊和劫持”。並對船員進行了“強迫失蹤”其政府表示，“這些行為將會受到懲罰”，並誓言采取進一步措施，“包括向聯合國安理會提出申訴”。委內瑞拉將此次扣押形容為“嚴重的國際海盜行為”。

巴西與阿根廷在特朗普激進的委內瑞拉政策上立場分歧

此前，特朗普並未排除與馬杜羅政府在委內瑞拉爆發戰爭的可能性。特朗普曾表示，美軍將對委內瑞拉發動地面打擊。

巴西左翼總統盧拉周六在南方共同市場峰會上警告稱，美國在委內瑞拉的軍事行動可能引發“整個西半球的人道主義災難，並為世界樹立危險先例”。

美國若在拉丁美洲進行軍事干預，可能會揭開該地區的舊傷疤。冷戰期間，華盛頓曾支持該地區多起政變，其中包括巴西。此外，美國與委內瑞拉的沖突還可能加劇委內瑞拉難民湧入巴西及其他鄰國。

與此同時，阿根廷右翼自由主義總統哈維爾·米萊表示，他的國家“歡迎美國和特朗普為解放委內瑞拉人民而施壓。在這個問題上，畏首畏尾的時代已經結束。”

在馬杜羅及其前任查韋斯執政期間，委內瑞拉經歷了惡性通貨膨脹、極度貧困和糧食不安全問題。馬杜羅在此前選舉中的勝利引發了抗議，以及對其統治不合法的指控。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美施壓委內瑞拉升級 二度扣押油輪

美國廿日在加勒比海一處國際水域扣押一艘曾停泊委內瑞拉港口的巴拿馬籍油輪，是美國本月第二度扣押載運委國原油的油輪。委內瑞拉...

美媒：以色列擬再攻擊伊朗 將找川普討論

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊，原因是以方評估...

南非再傳大型槍擊案 酒吧遭掃射至少9死

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外廿一日發生槍擊慘案，至少十二名槍手開火掃射一間無照酒吧，造成至少九人死亡、十人受傷，警方已...

南韓想造核動力潛艦 日本前司令官指不如拚掃雷能力

美國總統川普同意讓南韓打造核動力潛艦，不過日本自衛艦隊前司令官香田洋二認為，從地理、作戰熟練度來看，南韓核動力潛艦難派上大用場。另一方面，外界指南韓可望成為繼澳洲之後，下一個取得美國核動力潛艦技術的國家，但香田指出，美國不會提供關鍵技術，南韓急於導入核潛艦，恐成本高、效益低。

日本戶籍可寫台灣 「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

「台灣女婿」前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文21日應日本李登輝之友會邀請發表專題演講，揭露日本今年5月上路的修正後戶籍法，...

泰柬邊境沖突：逾50萬平民流離失所

（德國之聲中文網） 柬埔寨內政部周日（12月21日）發表聲明稱，過去兩周內，泰柬邊境爆發的激烈交火已造成超過 51.8萬名柬埔寨人流離失所。聲明指出，平民為躲避泰方的火炮和空襲，被迫撤離家園和學校，正

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。