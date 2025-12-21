日本戶籍可寫台灣 「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

「台灣女婿」前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文今天應日本李登輝之友會邀請發表專題演講，揭露日本今年5月上路的修正後戶籍法，終於實現「台灣出身者可在戶籍登記時，可實際填寫台灣」，檯面下推動多年的關鍵過程。

新制度實施後，在婚姻登記等需記載配偶國籍或相關欄位時，台灣人不再被標示為「中國」、「中華人民共和國」或「中國台灣省」，而是可以明確記載為「台灣」。此外，過去已被記載為「中國」者，也可依規定申請更正為「台灣」。

瀧波回顧，真正讓他深刻意識到戶籍問題，是2002年與台灣籍妻子辦理婚姻登記時，妻子的國籍欄竟被記載為「中國」。當時他向市公所反映，卻被回應「這是國家的問題」，那種身分與權利被否定的感受，至今仍令他難以忘懷。

瀧波在日華議員懇談會擔任「戶籍問題」專案小組負責人。他指出，能夠實際推動「戶籍無法寫台灣」這項長年爭議的解決，關鍵之一在於他早年在法務省刑事局任職的經驗，讓他得以掌握法務省內的決策結構、關鍵人物，將問題轉化為可行的制度設計。

瀧波表示，在與法務省方面反覆討論後，團隊確立了可行策略。當時「戶籍法」正好進行重大修正，新增「讀音」登錄，戶籍制度處於全面更新的關鍵階段。相關人士判斷，若能將「台灣表記」巧妙納入這次大修正的配套措施中，便可降低政治阻力與外部干擾；相較直接修法，更適合以法務省「省令」處理，以避免引發不必要的政治爭議。

他透露，方向大致確立後，他也尋求政治上的理解與支持，拜會時任法務大臣，並與現任官房長官木原稔及多位法務省時期的同事交換意見，相關作業之後「全面轉入檯面下」，不高調宣傳，以避免在定案前遭受外力干擾。

瀧波坦言，那段期間外界難免質疑「是否真能成功」，但從官僚體系的運作經驗來看，一旦政府內部完成方向定案，反而不易被推翻，要小心的是在定案前被外力干擾。

今年1月，相關省令草案進入公開徵詢意見程序。他表示，原本規劃在程序完成後再對外說明，但媒體率先披露，團隊研判時機已成熟，於是正式對外宣布今後戶籍將可標示「台灣」。最終，省令於今年5月26日正式施行。

瀧波強調，這項成果並非憑空而來，而是建立在多年制度累積之上，包括在留卡、駕照、住民票等文件早已逐步能標示「台灣」，如今終於推進到最核心的戶籍制度，具有象徵性突破意義。他的妻子雖然已經歸化日本籍，不適用「國籍欄」，但戶籍上仍有「出生地」欄位，過去被寫成「中國台灣台北」，如今也能更正為「台灣台北」。

明天將訪問台灣的瀧波也談及「現職副大臣訪台」議題。他今年9月擔任農林水產副大臣時，曾罕見以「政務三役」（大臣、副大臣、政務官）的身分訪問台灣。

他表示，由於日台沒有正式邦交，現職政府高官訪台相對困難，他在擔任農林水產副大臣期間，希望延續現職層級的互動，過程中有支持也有反對。

他特別提到，推動他當時訪台的重要支持者之一，是時任官房長官林芳正。林芳正年輕時曾透過自民黨青年局與台灣有深厚交流，對台日關係抱持理解與情感。在林芳正指導下，訪台行程設定「不與現職台灣政府官員會面」等界線，改與前任官員交流。

活動中，瀧波宏文的妻子瀧波史織也上台發言。她表示，自己是土生土長、在台灣出生成長的台灣人，直到大學畢業都生活在台灣，之後因在美國讀研究所，與丈夫成為同學，因緣際會來到日本。

她回顧，兩人結婚已有相當長的一段時間，特別是自2013年丈夫首次當選國會議員以來，她身為家人一路陪伴在側，深切感受到他長年為台灣與台日關係所付出的努力。

她指出，丈夫不僅重視家鄉福井縣，也積極促成福井縣內多座城市與台灣城市締結友好與交流關係，多年來更是透過「TY會」（台灣友好會）等組織，幾乎每年都會帶領國會議員訪問台灣，特別重視在選舉結束後，邀請新當選的新人議員認識台灣、走訪台灣。

談及丈夫今年7月第3度連任參議員，她坦言，在自民黨面臨強烈逆風下，是一場艱困的選戰，過程中也不乏「是否過於重視台灣」等質疑聲。但她強調，只要持續默默耕耘，終能獲得理解。

她表示，雖然自己已歸化日本國籍，但出生地與故鄉始終在台灣，未來也將與丈夫攜手，持續為台灣及台日關係盡一份心力。