南非再傳大型槍擊案 酒吧遭掃射至少9死
法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外廿一日發生槍擊慘案，至少十二名槍手開火掃射一間無照酒吧，造成至少九人死亡、十人受傷，警方已展開全面追緝。
這起事件發生在豪登省貝克斯達爾鎮，距約翰尼斯堡西南方約四十公里。豪登省警官凱卡納說，凌晨一時左右，約十二名嫌犯分乘白色廂型車及銀色轎車抵達KwaNoxolo酒吧，大多數歹徒配備手槍，其中一人攜帶AK-47步槍，「無緣無故朝顧客掃射」。
凱卡納說，三人死於酒館內，其餘死者則是在逃離現場時被射殺，包括一名剛好經過現場的網路叫車服務司機。據報槍手還對中彈者搜身，拿走手機等財物。
警方指出，該地區位於南非主要金礦帶附近，長期面臨貧困與治安問題。事發地點是無照酒吧，涉及非法販售酒精飲品，但目前尚未釐清犯案動機，也不確定是否與幫派或其他犯罪活動有關。
本月六日，首都普勒托利亞附近的豪登省索爾斯維爾鎮也發生大規模槍擊案。三名歹徒闖入一家移工旅社的酒館開槍，造成包括一名三歲兒童在內共十二人死亡及十三人受傷，警方說案發地點在違法賣酒。
