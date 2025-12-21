快訊

美媒：以色列擬再攻擊伊朗 將找川普討論

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊，原因是以方評估伊朗正加速擴大彈道飛彈計畫，構成新的安全威脅。

多名知情人士指出，以色列日益擔憂，伊朗正恢復並加速先前遭以軍打擊受損的彈道飛彈生產能力，同時極力修復防空系統。相較之下，伊朗重建六月遭美軍轟炸的核濃縮設施，雖同樣引發以色列關注，但這並非以方目前最迫切的憂慮。

消息人士透露，內唐亞胡預計廿九日訪問佛州海湖莊園，屆時內唐亞胡可能主張，伊朗彈道飛彈計畫的擴張也危及區域安全與美國利益，可能需要迅速行動，並向川普提議加入或協助新一輪軍事行動。

川普方面尚未證實十二月廿九日的會面，但稱內唐亞胡希望會晤；以色列方面已對外宣布這次會晤安排。

川普上周暗示他願意與伊朗的重返談判桌，也警告伊朗不要試圖重建其彈道飛彈或核計畫。川普說，「我們可以迅速摧毀他們的飛彈，我們擁有強大的實力」。

了解以色列計畫的人士透露，在六月攻擊伊朗前，以色列曾向川普提出四種軍事行動選項，其中一個是以色列單獨行動，另一個是有限的美國支援，第三個是美以對伊朗展開聯合行動，第四個則是美國單獨執行行動，最終川普批准聯合行動。

這名知情人士說，內唐亞胡月底可能當面向川普提出一組類似選項。

