美施壓委國升級 二度扣押油輪

美國廿日在加勒比海一處國際水域扣押一艘曾停泊委內瑞拉港口的巴拿馬籍油輪，是美國本月第二度扣押載運委國原油的油輪。委內瑞拉政府在聲明中譴責美國，再次「竊取與綁架」油輪。

美方釋出一段影片，顯示美國海岸巡防隊在海軍支援下，一名人員由直升機垂降至這艘油輪甲板上。這是川普政府近兩周內第二次扣押載運委國原油油輪，美國十日曾在委內瑞拉外海扣押一艘受制裁的大型油輪「Skipper」，接管船上原油，美國總統川普十六日並下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪。

美國國土安全部長諾姆在社群發文表示：「在十二月廿日的黎明前行動中，海巡隊在戰爭部（國防部）支援下已扣押一艘曾停泊委內瑞拉的油輪」。

根據船舶追蹤公司Marine Traffic，這艘油船為巴拿馬籍，名為「世紀號」（Centuries），登記在香港世紀海運公司名下。航運數據公司Kpler指出，香港世紀海運並未被列入美國、英國、歐盟或聯合國制裁名單。

世紀號在委內瑞拉何塞港滿載原油，約載有兩百萬桶，四日起在委內瑞拉沿岸附近海域航行，衛星影像顯示世紀號從格瑞那達外海航向亞洲。

路透報導，英國海事風險管理公司表示，世紀號在加勒比海、巴貝多以東公海海域遭攔截。華府律師事務所Hughes Hubbard合夥人潘納說，世紀號並未受到美國制裁，「扣押一艘未被美國制裁的船舶，顯示川普加強施壓委內瑞拉。這與川普先前稱美國將封鎖所有受制裁油輪的說法矛盾。」

世紀號最早於二○二○年四月將委內瑞拉原油運往中國，並曾參與在馬來西亞外海進行的船對船轉運作業。目前尚不清楚美國是否計畫一併接管世紀號及其載貨物。

委內瑞拉政府譴責美國再次「竊取綁架」油輪，委國副總統羅德里格斯表示，「絕不姑息這些行為，那些應對這些嚴重事件負責的人，必將因其罪行受到法律和歷史審判」。

自美軍上周首度扣押油輪以來，當地已形同實質禁運，許多油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。