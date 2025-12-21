借鏡澳洲作法 瑞士對兒少社群媒體禁令持開放態度

瑞士內政部長波姆-施奈德（Elisabeth Baume-Schneider）今天表示，瑞士必須採取更多行動，保護兒童免於社群媒體帶來的風險，她對兒少社群媒體禁令持開放態度。

路透社報導，澳洲最近禁止16歲以下兒少使用社群媒體，獲得許多家長與兒童福利倡議團體的肯定，但也遭致大型科技公司及言論自由捍衛者的批評。

波姆-施奈德接受瑞士報紙「星期展望」（Sonntagsblick）訪問時指出，瑞士應研議是否採取類似措施。

她表示：「在澳洲及歐盟的辯論非常重要，在瑞士也應進行這樣的辯論。我對社群媒體禁令持開放態度。我們必須更妥善地保護我們的孩子。」

本月稍早，瑞士弗里堡邦（Fribourg）議會表決通過，禁止兒童在學校使用行動電話，直到大約15歲為止。