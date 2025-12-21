快訊

普丁願與馬克宏對話磋商烏克蘭和平 法國總統府表歡迎

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
法國總統馬克宏。圖／路透社
針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表態願意與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對話，法國總統府今天對此表示歡迎。此前，馬克宏表示，歐洲應再次與俄羅斯接觸，以推動結束烏克蘭戰爭。

法新社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）表示：「法國方面歡迎克里姆林宮（Kremlin）公開同意展開對話的立場。我們將在未來幾天內決定最佳的推進方式。」

法國總統府強調，任何與俄羅斯的對話，都將在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲盟友完全知情的情況下進行，其目標仍是為烏克蘭爭取「穩固且持久的和平」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先前表示，普亭在俄羅斯國營通訊社「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天刊出的專訪中，「表達了與法國總統展開對話的意願」。

馬克宏本週稍早表示，他認為歐洲應重新與普丁接觸，而不是讓美國單方面主導烏克蘭和平談判，以結束這場自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的衝突。

俄羅斯 馬克宏 烏克蘭

