快訊

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

雪梨邦代海灘槍擊滿一週 澳洲總理出席追悼活動被噓

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。 歐新社
澳洲總理艾班尼斯。 歐新社

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出席受害者追悼活動時，面臨憤怒民眾的噓聲。

邦代海灘上週舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間，一對父子朝群眾開槍，造成15人喪生。今天下午6時47分，即案發滿一週的時刻，澳洲民眾集體默哀1分鐘，各地政府機關降半旗。

澳洲電視台及廣播網路也暫停播放1分鐘，以表哀悼之意。有數以萬計民眾參與悼念活動，艾班尼斯及其他領袖也有出席，現場警力高度戒備，屋頂有狙擊手，水上部署警艇。

艾班尼斯抵達現場時，面臨群眾的噓聲，之後講者提到他的名字時，現場噓聲再起。艾班尼斯坐在前排，戴著猶太教小圓帽（Kippah）。

批評者抨擊，自加薩（Gaza）爆發戰爭後，艾班尼斯的中左翼政府未能有效遏制反猶主義浪潮。

艾班尼斯 猶太 澳洲

延伸閱讀

從邦代海攤槍擊到北捷砍人 CNN解析英雄行為心理機制

澳洲邦代海灘槍擊滿一週 全國降半旗燭光追悼默哀

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

雪梨海灘槍擊案滿1周 全澳燭光追悼默哀1分鐘

相關新聞

雪梨邦代海灘槍擊滿一週 澳洲總理出席追悼活動被噓

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出...

從邦代海攤槍擊到北捷砍人 CNN解析英雄行為心理機制

澳洲雪梨邦代海灘上週發生槍擊，有民眾不顧自身安危與槍手肉搏。此外，北捷近日也發生無差別攻擊，余姓男子捨身試圖制止犯嫌張文...

南非豪登省治安惡化槍擊案頻傳 議員稱面臨緊急狀態

南非面積最小但人口最多的豪登省本月接連發生大型槍擊案，造成20多死。省議會議員穆迪在月初的槍案後指控警方情蒐能力退化，如...

日經民調：高市早苗內閣支持率75％ 連3個月突破7成

日本經濟新聞社與東京電視台於19日至21日進行的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率為75％，與11月前次調查（75％）持...

全球記憶體荒 傳南韓2大廠擴產滿足AI伺服器的需求

產業分析師21日表示，全球半導體產業競爭加劇，南韓晶片製造商正加快記憶體生產，以因應來自人工智慧（AI）伺服器的需求。

澳洲邦代海灘槍擊滿一週 全國降半旗燭光追悼默哀

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，全國各地降半旗致哀，民眾紛紛點燃燭光追悼受害者，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。