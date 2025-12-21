俄羅斯受制裁貨輪故障 停留瑞典海域遭海關人員登檢
瑞典海關今天表示，相關單位派員登上一艘19日因發動機故障而停留在瑞典海域的俄羅斯貨輪，並檢查船上貨物。
路透社報導，海關發言人霍格蘭（Martin Hoglund）表示，這艘貨輪名為「艾德勒」（Adler），船舶所有人名列歐洲聯盟制裁名單。
霍格蘭說：「昨夜1時過後不久，我們在瑞典海岸防衛隊（Swedish Coast Guard）與警方支援下，登船進行海關檢查。檢查行動仍在進行中。」
霍格蘭拒絕透露海關人員在船上發現什麼。
根據船舶追蹤公司Marine Traffic的資料，艾德勒號全長126公尺，屬於滾裝貨輪，目前停在瑞典西南部的赫加奈斯（Hoganas）附近海域。
依據受制裁企業及個人的資料庫OpenSanctions，艾德勒號及其所有人M Leasing LLC涉嫌參與運送武器，也被美國制裁。
霍格蘭表示，這艘船於本月15日離開俄羅斯聖彼得堡港（St Petersburg），但瑞典海關並未掌握其目的地為何。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言