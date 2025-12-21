泰國同婚將滿一年 倡議領袖春瑪蓬：平權運動仍未結束

泰國同婚法案2025年生效，成為東南亞第一個承認同婚的國家。這場性別改革之路是許多倡議人士長年奔走所促成，其中春瑪蓬是最具代表性的人物之一。泰國同婚生效將屆滿週年之際，她回顧倡議道路也談及平權運動的下一步。

泰國LGBTQ倡議人士春瑪蓬（WaaddaoChumaporn）2024年入選為BBC2024年大位女性名人榜人物，今年泰國正式成為東南亞首個承認同性婚姻的國家，春瑪蓬功不可沒，過去幾年，因她的積極倡議奔走與同伴的努力，才讓同婚法案在泰國國會通過。

春瑪蓬日前接受中央社專訪，分享這段爭取性別平權之路及泰國未來平權運動的方向。

●成長經驗形塑性別平權意識

春瑪蓬成長於泰國南部，她回憶，童年時對於性別氣質與社會期待的衝突，雖然不懂用「性別」或「歧視」這類詞彙描述，但她敏銳地察覺到，某些人須壓抑自己，且必須保持沉默，隱約察覺社會對某些人的期待並不公平。

春瑪蓬告訴中央社，直至進入泰國法政大學（Thammasat University）後，開始接觸社會學、政治與人權教育，那是她第一次意識到自己並不孤單，也不是唯一一個，被要求「得像女生一點」的人。

這段求學過程，讓她開始理解性別議題背後的結構性不平等，也成為她走上爭取平權運動之路的起點。

●台灣同婚成為泰國倡議的重要參照

春瑪蓬表示，泰國的性別運動不能完全複製西方模式，必須結合本地文化、宗教與政治結構，因此真正的工作往往比社群媒體上看到的更加繁瑣，她說，「辦場遊行很快，但要改變制度需要非常長的時間」。

春瑪蓬多次提及台灣經驗，並表示，台灣於2019年成為亞洲首個同婚合法化的國家，對泰國倡議人士有極具象徵意義。她指出，台灣經驗讓泰國社會與政府看見，婚姻平權在亞洲社會並非不可能的事。

春瑪蓬回憶，當年看到台灣同婚通過時，內心不斷思考「這件事是否也可能在泰國發生」，並指出，台灣的公投、立法歷程與公民動員方式，成為泰國運動的重要參考。

她補充，泰國倡議團體與多個台灣NGO保持交流，在亞洲區域會議中互相分享策略與經驗，讓「亞洲可以實現婚姻平權」不再只是口號，而是具體可行的路徑。

多年來，春瑪蓬從泰國街頭、社群教育到政策倡議都親自參與，但她說自己從不是一開始就有遠大的目標，「而是一步步走、看到問題再回去補洞，累積成現在的樣子」。

●「民間力量」成功促成泰國同婚合法化

談及泰國今年正式承認同婚，春瑪蓬毫不猶豫地將此歸功於「民間力量」。

她與團隊當年發起線上連署，在短時間內擁有逾36萬個簽名，並正式提交國會審查，她說，「這應該是泰國第一次有這麼大規模，有關性別議題民間提案，國會無法假裝這不是公共議題。」

即便如此，她提醒，法案並非「突然通過」，而是十多年持續倡議的累積成果。「我們和不同政黨、議員、國家機構對話非常久，很多討論都沒有被看見。」

近年規模愈來愈大的曼谷同志驕傲月（PrideMonth）也是春瑪蓬和夥伴的重要心血之一，但她強調，這不只是遊行，而是一整套公共教育平台，包括50多場涵蓋法律、家庭、跨性別醫療和經濟影響等層面的論壇。

她解釋，同志驕傲月是讓整個社會一起學習的場域，並觀察到，許多本來不關注LGBTQ議題的群體，也因為遊行與論壇能接觸到性別多元的討論。

●婚姻平權並非終點 跨性別權益仍待補齊

如今，儘管同婚已經通過，但春瑪蓬認為，泰國的性別改革仍遠未完成，並舉例，包括跨性別的承認制度仍不存在。另外，同志家庭的孩子仍可能面臨監護權與醫療決策的法律漏洞，以及性工作者的權益尚未被法律保障，仍屬弱勢群體。

她說，這些議題將成為未來10年，泰國性別運動所關注的重點，並指「同婚通過並非結束，而是新的開始」。

春瑪蓬告訴中央社，泰國現正逐漸成為亞洲LGBTQ社群的「安全示範區」，包括跨性別醫療、同志婚禮產業與彩虹旅遊經濟蓬勃發展，使曼谷具有獨特吸引力。

她說，「很多來自鄰國的朋友告訴我，他們在泰國第一次感到安全、被看見」，因此她相信，泰國性別平權的進步不只影響國內社會，也能推動周邊國家思考性別改革可能性。

回顧爭取性別平權的歷程，春瑪蓬表示，十年前只希望被社會聽見，如今則進一步要求國家承認同志家庭與其法律地位。她期待，未來平權能被視為全民議題，而非僅屬於性別少數的訴求，並直言，社會的改變從不只是法律條文，而是人的觀念是否願意跟著轉變。