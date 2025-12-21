日經民調：高市早苗內閣支持率75％ 連3個月突破7成

日本經濟新聞社與東京電視台於19日至21日進行的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率為75％，與11月前次調查（75％）持平；「不支持」為18％，同樣與前次調查相同。高市內閣自10月組成以來，連續3個月維持7成以上支持率。

根據民調，在支持內閣的理由中，排名第一的是「人品值得信賴」（41%），第二是「具備領導力」（38%）。不支持的前兩名理由是「人品不值得信賴」（34%）以及「缺乏國際觀」（30%）。

此外，日本銀行在19日的金融政策決定會議上，決定將利率上調至0.75％，創下30年來新高，這也是自今年1月以來的首次升息。對於升息的評價，「給予正面評價」為55％，高於「不給予評價」的26%。

至於「希望高市內閣優先處理的政策議題」，可複選回答。最多人回答「物價對策」（50%），接著依序是「外交與安全保障」（31%）、「年金」（29%），以及「經濟成長」（27％）。

政黨支持率方面，自民黨37%，較前月民調下降4個百分點，聯合執政的日本維新會支持率7%，上升2個百分點。

在野黨方面，國民民主黨支持率為9%（前月為6%）、立憲民主黨為7%（前月同為6%）、參政黨為5%（前月為7%）。沒有特定支持政黨的無黨派層為23%（前月為22%）。

調查由日經研究公司於19至21日隨機撥打電話，針對18歲以上男女進行手機與市話電訪，取得916份有效回答，回答率40.1%。