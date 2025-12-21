全球記憶體荒 傳南韓2大廠擴產滿足AI伺服器的需求

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓兩大記憶體晶片製造商，正加快生產，以滿足AI伺服器的需求。路透
南韓兩大記憶體晶片製造商，正加快生產，以滿足AI伺服器的需求。路透

產業分析師21日表示，全球半導體產業競爭加劇，南韓晶片製造商正加快記憶體生產，以因應來自人工智慧（AI）伺服器的需求。

韓聯社報導，三星電子已逐漸增加國內DRAM和NAND快閃記憶體產線的利用率，並擴大高頻寬記憶體（HBM）等高端產品的產量。三星在11月決定平澤五廠恢復施工，預定2028年開始量產，以強化該公司滿足先進記憶體晶片需求的能力。

SK海力士位於淸州的新M15X廠也準備投產，該廠將聚焦於DRAM和其他AI導向的記憶體產品。業界高層表示，SK海力士正力圖趕在原訂的2027年前，完成位於龍仁半導體園區內的首座晶圓廠，該設施規模相當於六座M15X晶圓廠。

由於AI相關需求預期在未來幾年持續驟增，產能日益被視為競爭力的關鍵決定因素。根據市調機構Omdia，全球DRAM市場規模預估在2026年前達到1,700億美元，高於2024年的1,000億美元。

