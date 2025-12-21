韓國鐵道工會擬12/23起罷工 公社減少班次因應

韓國鐵道工會日前預告將從23日首班列車起罷工，韓國鐵道公社（KORAIL）今天召開應對會議，內容包括23至29日列車減班，以及跨年前後增開班次的人力調度。

KORAIL今天開會討論緊急運送對策與安全管理方案等因應罷工對策，考慮到工會罷工時，可能影響到每天平均250多班次列車停運，KORAIL自19日起就已開始限制23日至29日的列車票訂購，並每天傳送3則簡訊，提醒已訂票乘客乘車前確認列車是否正常營運。

因應跨年連假，預計從30日起增開班次的中央線、東海線KTX，也可能受到罷工影響。

KORAIL方表示，將考慮罷工導致的列車班次調整，可能對地方經濟產生的影響，以安全為最優先目標，採取萬全的緊急運送對策。

工會先前因政府表明將就績效獎金正常化啟動相關程序，因此撤回罷工，但在19日召開緊急記者會，主張政府未履行承諾，宣布將在23日上午9時起，列車營運相關罷工從當天第一班車起開始無限期罷工。

績效獎金正常化是韓國鐵道公社勞資雙方談判的關鍵問題。韓國鐵道公社是32個公營企業中唯一僅以基本工資的80%作為績效獎金計算基準的公司，勞方訴求能與其他公營企業一樣以100%計算，但據工會掌握資料，政府目前準備方案僅調整至90%。