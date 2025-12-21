澳洲邦代海灘槍擊滿一週 全國降半旗燭光追悼默哀

快訊

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導
澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，全國各地降半旗致哀，民眾紛紛點燃燭光追悼受害者，並且默哀1分鐘。圖／路透社

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，全國各地降半旗致哀，民眾紛紛點燃燭光追悼受害者，並且默哀1分鐘。

雪梨邦代海灘上週舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間，一對父子朝群眾開槍，造成15人喪生，死者包括孩童及二戰猶太人大屠殺倖存者，堪稱澳洲史上最黑暗的日子之一。

在今天下午6時47分，即案發滿一週的時刻，澳洲各地民眾集體默哀一分鐘。從喧囂的城市酒吧到靜謐的偏鄉小鎮，舉國上下沉浸在哀戚氛圍中。

澳洲各地許多家庭在窗台上點燃蠟燭，響應「光明戰勝黑暗」活動。此外，澳洲各地也降半旗致哀，包括知名的雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）。

雪梨猶太社群成員費雪兒（Roslyn Fishall）在邦代海灘臨時紀念場地告訴法新社：「我們齊聚於此。向陌生人伸出雙臂擁抱。讓我們攜手共建和平。」

在場民眾賓柏頓（Leona Pemberton）表示：「迄今仍難以理解發生的這一切。我想淚水總得釋放。」

