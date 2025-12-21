快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。 歐新社
澳洲總理艾班尼斯。 歐新社

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，兩名槍手在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶活動中開槍、造成15人死亡後，他已下令對警政與情報單位展開全面檢討。

一對父子被控12月14日在人潮聚集的光明節（Hanukkah）慶祝活動中掃射群眾，據稱其動機受到「伊斯蘭國（Islamic State）意識形態」啟發。

艾班尼斯表示，政府將檢視警方與情報單位是否具備足夠的權力、組織架構與資訊共享機制，「以確保澳洲民眾安全」。

他說：「上週日這起受伊斯蘭國啟發的暴行，凸顯我國安全環境正迅速變化。」

「我們的安全機構必須處於最佳狀態，才能做出回應。」

50歲的槍手阿克拉姆（Sajid Akram）原籍為印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），在邦代攻擊事件中遭警方擊斃。

他24歲的兒子納維德（Naveed）為澳洲出生公民，事件中倖存，目前在警方戒護下住院治療，並面臨包括恐怖主義與15項謀殺罪在內的多項指控。

根據澳洲當局說法，納維德2019年曾因可能激進化而遭澳洲安全情報組織（ASIO）調查，但當時被認定不構成威脅。

其父也在該次審查中接受情報單位詢問，但仍成功取得槍枝執照，合法擁有6把步槍。

這起大規模槍擊事件後，艾班尼斯表示，澳洲情報體系確實存在「實質問題」。

他對澳洲廣播公司（ABC）表示：「我們必須仔細檢視整個系統如何運作，也必須回頭檢討2019年對此人的調查過程，以及當時所做出的評估。」

澳洲 艾班尼斯 伊斯蘭國

延伸閱讀

雪梨海灘槍擊案滿1周 全澳燭光追悼默哀1分鐘

澳洲海灘血案凶嫌曾訪菲國 菲警：犯嫌曾去一家槍店

邦代海灘槍案後 澳洲總理宣布將推動槍枝回購

雪梨海灘血案凶嫌曾訪菲…旅館曝話不多且少出門「不敢相信是那樣的人」

相關新聞

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外21日發生槍擊案，至少12名槍手在街頭開火掃射，造成至少10人死亡、10人受傷，警方已針對...

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，兩名槍手在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶活...

雪梨海灘槍擊案滿1周 全澳燭光追悼默哀1分鐘

數百萬澳洲民眾將於今天點燃蠟燭並默哀1分鐘。1周前，兩名槍手在雪梨最著名的海灘上，向參與猶太節慶的人群開火，造成15人喪...

暴力犯罪超過通膨與不公 30國民調最憂心

全球民眾最關心犯罪問題！根據IPSOS民調，全球民眾最關心的議題第一是暴力犯罪，超越通膨、社會不公、失業等考量。其中包括祕魯、墨西哥、瑞典、智利與南非等國關心率更高達5成。近來教宗良十四世呼籲政治領袖減少煽動宗教與民族主義暴力，聯合國則擔心對女性的數位暴力趨勢提升。

南方共市峰會 巴西、阿根廷總統為委內瑞拉問題槓上

美國總統川普加大對委內瑞拉的施壓力道之際，巴西總統魯拉與阿根廷總統米雷伊今天在區域峰會上，就委國未來問題公開交鋒

日本警方設局逮2台灣車手！均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

日本東京放送電視台（TBS）新聞網報導，日本山口縣下松市一名80多歲女性近日在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。