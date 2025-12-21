雪梨海灘槍擊案滿1周 全澳燭光追悼默哀1分鐘

快訊

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導
一對父子14日在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）向參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動的群眾舉槍掃射，造成15人喪生。 美聯社
一對父子14日在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）向參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動的群眾舉槍掃射，造成15人喪生。 美聯社

數百萬澳洲民眾將於今天點燃蠟燭並默哀1分鐘。1周前，兩名槍手在雪梨最著名的海灘上，向參與猶太節慶的人群開火，造成15人喪生。

法新社報導，這對父子被控鎖定正在舉行光明節（Hanukkah）慶祝活動的邦代海灘（Bondi Beach），在最能代表澳洲海洋生活風情的旅遊勝地，趁著陽光普照、家庭聚會之際，發動攻擊。

當局表示，這起攻擊是澳洲史上傷亡最慘重的事件之一，是受到「伊斯蘭國意識形態」所驅使。

在案發後的1周，澳洲全體國民將在以「光明戰勝黑暗」為主題的追思日中，默哀1分鐘。全國各地都降半旗致哀，包括雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在追思日前一天表示，呼籲民眾在入夜後於窗邊點亮燭光，以悼念罹難者，並對猶太社群表達支持。

艾班尼斯表示：「從日常生活的喧囂中撥出60秒，獻給15名本該與我們同在的澳洲人。」他將前往邦代海灘參加悼念活動。

他說：「這將是一個暫停的時刻，用以反思並重申，仇恨與暴力永遠不能定義澳洲人。」

聯邦和州政府也正與猶太社群領袖商討，計劃在邦代海灘設立永久性的紀念地標，並在明年擇日舉行全國哀悼活動。

