快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

柬埔寨內政部：致命邊境衝突 逾50萬人流離失所

中央社／ 金邊21日綜合外電報導

柬埔寨內政部今天表示，柬埔寨與鄰國泰國持續2周的致命邊境衝突，已導致逾50萬柬埔寨民眾流離失所。

法新社報導，柬埔寨內政部在聲明中表示：「目前超過50萬柬埔寨民眾，包括婦女和兒童，為躲避泰國F-16戰機的砲擊、火箭攻擊與空襲，強制自家園與學校撤離，處境極為艱苦。」聲明中也指出，柬埔寨撤離總人數為51萬8611人。

曼谷方面表示，由於邊境衝突再度爆發，泰國約有40萬人無家可歸。

根據官方統計，本月泰柬之間再次爆發的衝突，動用坦克、無人機與火砲，已造成泰國至少22人死亡，柬埔寨至少19人死亡。

泰柬衝突的核心在於兩國800公里長的邊界，雙方對於法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸界各持己見，均宣稱擁有零星分布於當地的幾座古老神廟。

泰柬也互相指控對方攻擊平民，挑起新一輪衝突。今年雙方7月持續5天的戰事，已造成數十人死亡。

中國、歐盟、美國、東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國馬來西亞以及聯合國，均呼籲停火。

包括柬埔寨和泰國在內的東協各國外長，明天將在吉隆坡開會商討這場衝突。

柬埔寨 衝突 泰國

延伸閱讀

揚言「張文他兄弟」…恐嚇下個目標台中新光三越 警鎖定IP來自柬埔寨

泰國：柬埔寨須先宣布停火 才能結束兩國交戰

第五代反坦克飛彈也在內…柬埔寨繳獲大量陸製武器 泰軍方：沒義務歸還

柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

相關新聞

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外21日發生槍擊案，至少12名槍手在街頭開火掃射，造成至少10人死亡、10人受傷，警方已針對...

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，兩名槍手在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶活...

雪梨海灘槍擊案滿1周 全澳燭光追悼默哀1分鐘

數百萬澳洲民眾將於今天點燃蠟燭並默哀1分鐘。1周前，兩名槍手在雪梨最著名的海灘上，向參與猶太節慶的人群開火，造成15人喪...

暴力犯罪超過通膨與不公 30國民調最憂心

全球民眾最關心犯罪問題！根據IPSOS民調，全球民眾最關心的議題第一是暴力犯罪，超越通膨、社會不公、失業等考量。其中包括祕魯、墨西哥、瑞典、智利與南非等國關心率更高達5成。近來教宗良十四世呼籲政治領袖減少煽動宗教與民族主義暴力，聯合國則擔心對女性的數位暴力趨勢提升。

南方共市峰會 巴西、阿根廷總統為委內瑞拉問題槓上

美國總統川普加大對委內瑞拉的施壓力道之際，巴西總統魯拉與阿根廷總統米雷伊今天在區域峰會上，就委國未來問題公開交鋒

日本警方設局逮2台灣車手！均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

日本東京放送電視台（TBS）新聞網報導，日本山口縣下松市一名80多歲女性近日在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。