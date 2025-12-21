柬埔寨內政部：致命邊境衝突 逾50萬人流離失所

柬埔寨內政部今天表示，柬埔寨與鄰國泰國持續2周的致命邊境衝突，已導致逾50萬柬埔寨民眾流離失所。

法新社報導，柬埔寨內政部在聲明中表示：「目前超過50萬柬埔寨民眾，包括婦女和兒童，為躲避泰國F-16戰機的砲擊、火箭攻擊與空襲，強制自家園與學校撤離，處境極為艱苦。」聲明中也指出，柬埔寨撤離總人數為51萬8611人。

曼谷方面表示，由於邊境衝突再度爆發，泰國約有40萬人無家可歸。

根據官方統計，本月泰柬之間再次爆發的衝突，動用坦克、無人機與火砲，已造成泰國至少22人死亡，柬埔寨至少19人死亡。

泰柬衝突的核心在於兩國800公里長的邊界，雙方對於法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸界各持己見，均宣稱擁有零星分布於當地的幾座古老神廟。

泰柬也互相指控對方攻擊平民，挑起新一輪衝突。今年雙方7月持續5天的戰事，已造成數十人死亡。

中國、歐盟、美國、東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國馬來西亞以及聯合國，均呼籲停火。

包括柬埔寨和泰國在內的東協各國外長，明天將在吉隆坡開會商討這場衝突。