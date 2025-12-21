暴力犯罪超過通膨與不公 30國民調最憂心

全球民眾最關心犯罪問題！根據IPSOS民調，全球民眾最關心的議題第一是暴力犯罪，超越通膨、社會不公、失業等考量。其中包括祕魯、墨西哥、瑞典、智利與南非等國關心率更高達5成。近來教宗良十四世呼籲政治領袖減少煽動宗教與民族主義暴力，聯合國則擔心對女性的數位暴力趨勢提升。

幫派暴力依舊難解

根據《IPSOS》針對30國的民調統計，民眾擔心的前5大議題分別為暴力犯罪（32%）、通膨（30%）、貧窮與社會不公、失業、金融與政治貪汙；對比去年同期的關心議題，分別是通膨（32%）、暴力犯罪（31%）、貧窮與社會不公、失業、金融與政治貪汙，暴力犯罪的排名登上第一、超過通膨，其他議題的排名沒有顯著變動。

民眾還有關心健保、稅收、移民控制、教育與氣候變遷。在暴力犯罪中，高度關注的前五名分別是祕魯66%、墨西哥61%、瑞典60%、智利59%與南非55%，其中拉美國家大多因為毒品、黑幫等因素有嚴重暴力行為。《半島電視台》提到，瑞典近年來暴力年輕化的趨勢增加，幫派利用兒少缺乏登錄個資等漏洞誘使青年犯罪，讓民眾相當擔心。

教宗憂信仰被政治利用

《阿拉伯衛星電視台》提到，教宗良十四世近來在世界和平日前發表聲明，譴責援引宗教信仰為衝突或民族主義政策辯護的政治領袖，稱其為褻瀆神明，是不敬或侮辱上帝的嚴重罪行。

教宗表示，近來許多政治領袖將信仰的語言拖入政治鬥爭、為民族主義背書、以宗教之名行暴力和武裝鬥爭之實的現象日益普遍，信徒必須積極駁斥這些褻瀆上帝聖名的行為。

他也擔心，全球軍費2024年的開支已經成長9.4%，達到2.7兆美元，占全球GDP的2.5%，目前全球以對抗為主的邏輯，正加劇全球不穩定與不可預測性。

美國影響力消退

挪威《奧斯陸和平研究所》也提到，近來美國逐漸在全球降低影響力下，區域衝突的頻率達到歷史紀錄，去年在36國有61場較大的衝突、造成至少12.9萬人死亡，是冷戰結束後第四致命的年份。其中俄烏戰爭與以哈戰爭是主要傷亡來源，分別有7.6萬人與2.6萬人。

和平研究所的研究總監魯斯德指出，如今區域衝突更容易擴散，超越國境且難以結束，若趨勢再持續下去，甚至連二次大戰以後的相對穩定局勢都恐難再維持。他強調，全球安全近年來並未有效改善，若沒有永續的國際維安體制，區域安全與國際秩序的風險只會愈來愈高。

女性數位暴力

《聯合國》則擔心全球女性遭殺害與數位虐待的危機。根據統計，去年有超過8萬名婦女與女孩遭蓄意殺害，超過一半的女性謀殺案是由親密伴侶與家人所為，平均每10分鐘就有1名女性被伴侶或家人殺害，男性的比例僅11%。聯合國指出，數位工具的普及加劇對婦女的暴力侵害，包括圖像、肉搜與深偽影像。

總結來說，全球的暴力問題包括科技的傳播，使得更多鼓吹暴力、排他的言論效應遭放大，還有美國影響力的衰退，以及近年來愈發對立的環境，讓許多弱勢族群（女性與兒少）都深受其害。

【更多精采內容，詳見 】