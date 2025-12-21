快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

南方共市峰會 巴西、阿根廷總統為委內瑞拉問題槓上

中央社／ 巴西伊瓜蘇20日綜合外電報導
阿根廷總統米雷伊。美聯社
阿根廷總統米雷伊。美聯社

美國總統川普加大對委內瑞拉的施壓力道之際，巴西總統魯拉與阿根廷總統米雷伊今天在區域峰會上，就委國未來問題公開交鋒。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與米雷伊（Javier Milei）是在南美洲南方共同市場（Mercosur）的峰會上發言，會中亦將與歐洲聯盟（EU）未來的貿易協議列為議程之一。

然而，圍繞委內瑞拉議題的緊張當場爆發；魯拉警告，武裝衝突可能引發「人道災難」，米雷伊則稱讚川普的強硬施壓。

委內瑞拉曾是南方共同市場成員，但2016年遭到停權。

美國軍方近月強化在加勒比海的部署，並在該地區及太平洋對涉嫌運毒的船隻發動空襲，聲稱此舉是為了打擊毒品走私。

但委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，這項行動是更大規模政權更迭計畫的一環；川普本週也說，不排除爆發戰爭的可能性。

魯拉在巴西南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）主持南方共同市場峰會開幕時表示，對委內瑞拉進行武裝干預將造成人道災難，也會為世界樹立危險的先例。

但身為川普盟友的米雷伊隨後提出截然不同的看法表示：「阿根廷歡迎美國與川普對解放委內瑞拉人民所施加的壓力。對此議題畏首畏尾的時代已經結束。」

美國政府指控馬杜洛領導所謂的「太陽集團」（Cartel of the Suns），但他否認相關指控。川普也宣布，將對在制裁名單上的、進出委內瑞拉的油輪實施封鎖。

●魯拉呼籲歐盟在貿易議題上展現「勇氣」

阿根廷、巴西、巴拉圭與烏拉圭原本希望今天能敲定與歐盟的協議，建立全球最大的自由貿易區；歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及多數歐盟成員國亦抱持相同期待。

但該協議遭到農民強烈反對，特別是在法國與義大利。

巴西總統魯拉。 歐新社
巴西總統魯拉。 歐新社

米雷伊 委內瑞拉 川普

延伸閱讀

柯林頓摟妹照曝光！美司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

以色列擬再度對伊朗動武！傳內唐亞胡準備遊說川普加入

川普向官員發布「贏得6G競賽」備忘錄 但他本人可能搞不清何謂6G

巴西總統籲美切勿武裝干預委國 憂釀人道災難

相關新聞

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外21日發生槍擊案，至少12名槍手在街頭開火掃射，造成至少10人死亡、10人受傷，警方已針對...

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，兩名槍手在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶活...

雪梨海灘槍擊案滿1周 全澳燭光追悼默哀1分鐘

數百萬澳洲民眾將於今天點燃蠟燭並默哀1分鐘。1周前，兩名槍手在雪梨最著名的海灘上，向參與猶太節慶的人群開火，造成15人喪...

暴力犯罪超過通膨與不公 30國民調最憂心

全球民眾最關心犯罪問題！根據IPSOS民調，全球民眾最關心的議題第一是暴力犯罪，超越通膨、社會不公、失業等考量。其中包括祕魯、墨西哥、瑞典、智利與南非等國關心率更高達5成。近來教宗良十四世呼籲政治領袖減少煽動宗教與民族主義暴力，聯合國則擔心對女性的數位暴力趨勢提升。

南方共市峰會 巴西、阿根廷總統為委內瑞拉問題槓上

美國總統川普加大對委內瑞拉的施壓力道之際，巴西總統魯拉與阿根廷總統米雷伊今天在區域峰會上，就委國未來問題公開交鋒

日本警方設局逮2台灣車手！均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

日本東京放送電視台（TBS）新聞網報導，日本山口縣下松市一名80多歲女性近日在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。