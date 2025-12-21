快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

日本警方設局逮2台灣車手！均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
山口縣下松市警方20日捕2名涉嫌詐欺未遂的男子，兩名嫌犯自稱來自台灣，年齡分別為19歲與18歲。圖/截自下松警察署官網
山口縣下松市警方20日捕2名涉嫌詐欺未遂的男子，兩名嫌犯自稱來自台灣，年齡分別為19歲與18歲。圖/截自下松警察署官網

日本東京放送電視台（TBS）新聞網報導，日本山口縣下松市一名80多歲女性近日在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助警方當場逮捕2名涉嫌詐欺未遂的男子。兩名嫌犯自稱來自台灣，年齡分別為19歲與18歲，均未滿20歲。

山口縣下松警署表示，兩人涉嫌企圖詐取該名女性現金730萬日圓（約台幣148萬元），20日依詐欺未遂罪嫌以現行犯被捕。

警方指出，嫌犯與其他共犯合謀，自12月10日至20日期間，多次致電該名女性住處，冒充日本公安委員會及金融廳職員，謊稱女性涉嫌捲入毒品案件，需檢查其銀行帳戶資金，因此要求暫時代為保管存款，藉此誘騙交付現金。

調查顯示，該名女性先前已兩度遭遇相同詐騙手法，累計損失金額超過1000萬日圓（約203萬台幣）。家屬察覺異狀後向警方通報，警方隨即指示女性配合演出「假裝受騙」，並安排在約定的交付地點進行埋伏。

警方表示，女性依指示將警方事先準備、用以代替現金的包裹放置在自宅用地內，兩名男子前來取走包裹時，警方隨即上前將其逮捕。

由於案件仍涉及其他共犯，恐影響後續偵查，警方暫未對外說明兩名嫌犯是否坦承犯行。

警方指出，本案不排除為組織性詐騙犯罪的一環，正持續擴大追查相關人員與幕後指使者。

日本 詐騙 台幣

延伸閱讀

北韓：日本擁核野心 應受到「徹底遏制」

蒙古2女來台 到九份扒走3日本遊客皮夾 法官判有罪服刑後驅逐出境

擔任要職比例越來越高 日本為何大力加強在聯合國的影響力？

城市盃青少棒開打 日本松山奪睽違6年勝利

相關新聞

日本警方設局逮2台灣車手！均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

日本東京放送電視台（TBS）新聞網報導，日本山口縣下松市一名80多歲女性近日在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助...

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在重大暴力事件中，多數人本能選擇逃離，但總有少數人反而奮不顧身迎向危險，試圖阻止嫌犯、...

馬德堡耶誕市集衝撞案周年 德總理籲社會和平共處

德國東部馬德堡（Magdeburg）耶誕市集汽車衝撞事件發生滿一周年，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今...

澳洲海灘血案凶嫌曾訪菲國 菲警：犯嫌曾去一家槍店

涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，案發前曾到菲律賓旅行，當局正追查兩人在當地的行蹤。菲律賓警方今天表示，...

美再扣油輪畫面曝 委內瑞拉痛斥「竊取與綁架」

美國今天在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，相關畫面隨後曝光，委內瑞拉政府在聲明中譴責美國再次「竊取與綁架」油輪

星期人物／一通電話改變輝達 黃仁勳走進川普的國家戰略

輝達執行長黃仁勳從華府邊緣人躍升為與川普頻繁互動的白宮新寵，巧妙透過輝達的產業優勢和政治話術，將公司形象塑造成「美國國家資產」，成功撬動禁令並延續中國市場的商機。然而，此舉也使輝達深陷科技競爭與國家安全棋局，風險未減反增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。