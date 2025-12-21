美再扣油輪畫面曝 委內瑞拉痛斥「竊取與綁架」

美國今天在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，相關畫面隨後曝光，委內瑞拉政府在聲明中譴責美國再次「竊取與綁架」油輪。

綜合法新社和路透社報導，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒體發布的聲明中表示，「絕不姑息這些行為」，還說「那些應對這些嚴重事件負責的人，必將因其犯罪行為受到法律和歷史審判」。

這是美國近幾周以來，第2度在委內瑞拉附近扣押受制裁油輪，華府目前已在該區域進行大規模軍事部署。美國總統川普幾天前宣布將對所有受制裁油輪實施「封鎖」。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X寫道：「在12月20日的黎明前行動中，美國海岸防衛隊（Coast Guard）在戰爭部支援下，攔截一艘曾停靠委內瑞拉的油輪。」

貼文附上一段近8分鐘的空拍影片，畫面顯示一架直升機盤旋在一艘大型油輪甲板上方。

諾姆補充說：「美國將持續打擊非法轉運、用於資助該地區毒品恐怖主義的受制裁石油。我們會找到你們，並阻止你們。」

「紐約時報」引述一名不具名美國官員和兩名消息人士的話報導，這是一艘載運委內瑞拉石油的巴拿馬籍油輪，近日已離開委內瑞拉，目前位於加勒比海水域。

國土安全部的貼文指出，這艘名為「世紀號」（Centuries）的油輪「涉嫌運載受美國制裁的石油」。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍後轉發諾姆的發文及相關影片，並表示川普對「受制裁油輪」實施的封鎖令將持續全面生效。

過去幾個月來，美國以打擊拉美地區毒品走私為由，持續在加勒比海部署大量軍力。

委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）今天在卡拉卡斯（Caracas）出席公開活動時發表談話，對美方的行動表示抗議，但未提及遭美方攔截的油輪。

他說：「我們正在對抗謊言、操控、干預、軍事威脅以及心理戰，這嚇不倒我們。」

目前有11艘美國軍艦部署在加勒比海，包括全球最大航空母艦、一艘兩棲攻擊艦、2艘兩棲運輸艦、2艘巡洋艦以及5艘驅逐艦。

美國海岸防衛隊也在該地區部署艦艇，但以「作戰安全為由」拒絕提供相關數據。

卡拉卡斯將這類舉措視為美國企圖推翻左派強人馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，同時「竊取」委內瑞拉石油。華府與許多國家視馬杜洛為非法總統。

自美軍上周首度扣押油輪以來，當地已形同實質禁運。許多載有數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。

目前原油市場供應暫屬充足。然而，若禁運持續一段時間，導致每日損失近百萬桶原油供應，屆時料將推升國際油價。