快訊

兩岸觀策／吳豊山的未竟之業 臨別感言透露重要訊號

超級強運日！今冬至逢天赦日 命理師曝「5大翻盤轉運生肖」

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

北韓：日本擁核野心 應受到「徹底遏制」

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓表示，日本擁有核武的野心應被「徹底遏制」。

韓中央通信社述北韓外交政策官員的評論指出，日本表示有必要重新審視「非核三原則」，明確展現出其擁有核武的意圖。

北韓中央通信社指出，自從美國核准南韓建造核動力潛艦的請求後，日本便開始積極發表此類言論。

美國總統川普10月曾表示，在他訪問亞洲盟友，並與南韓總統李在明針對貿易協議舉行峰會後，他已批准南韓建造核動力潛艦。

北韓 日本 韓中

延伸閱讀

韓外長趙顯向韓總統李在明工作彙報：推進李在明於明年初訪問中國

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

李在明會見軟銀會長孫正義 盼成日韓AI合作橋梁

6名南韓人遭北韓扣留 李在明不知情引韓媒批評

相關新聞

澳洲海灘血案凶嫌曾訪菲國 菲警：犯嫌曾去一家槍店

涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，案發前曾到菲律賓旅行，當局正追查兩人在當地的行蹤。菲律賓警方今天表示，...

美再扣油輪畫面曝 委內瑞拉痛斥「竊取與綁架」

美國今天在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，相關畫面隨後曝光，委內瑞拉政府在聲明中譴責美國再次「竊取與綁架」油輪

星期人物／一通電話改變輝達 黃仁勳走進川普的國家戰略

輝達執行長黃仁勳從華府邊緣人躍升為與川普頻繁互動的白宮新寵，巧妙透過輝達的產業優勢和政治話術，將公司形象塑造成「美國國家資產」，成功撬動禁令並延續中國市場的商機。然而，此舉也使輝達深陷科技競爭與國家安全棋局，風險未減反增。

以色列擬再度對伊朗動武！傳內唐亞胡準備遊說川普加入

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊...

美國態度轉彎 魯比歐：中國是強大國家 美盼與其合作

美國國務卿魯比歐十九日在華府的國務院，召開達兩小時的年終記者會。對美中關係今後的發展，他說，中國大陸「現在是、將是，也將...

年終記者會總結美外交 魯比歐：希望泰柬本周初能停火

美國國務卿魯比歐十九日在年終記者會中表示，希望泰國與柬埔寨在本周初恢復停火，也明言川普政府調停俄烏和加薩戰爭面臨的挑戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。