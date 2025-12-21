北韓：日本擁核野心 應受到「徹底遏制」
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓表示，日本擁有核武的野心應被「徹底遏制」。
北韓中央通信社述北韓外交政策官員的評論指出，日本表示有必要重新審視「非核三原則」，明確展現出其擁有核武的意圖。
北韓中央通信社指出，自從美國核准南韓建造核動力潛艦的請求後，日本便開始積極發表此類言論。
美國總統川普10月曾表示，在他訪問亞洲盟友，並與南韓總統李在明針對貿易協議舉行峰會後，他已批准南韓建造核動力潛艦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言