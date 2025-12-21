北韓：日本擁核野心 應受到「徹底遏制」

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓表示，日本擁有核武的野心應被「徹底遏制」。

北韓中央通信社述北韓外交政策官員的評論指出，日本表示有必要重新審視「非核三原則」，明確展現出其擁有核武的意圖。

北韓中央通信社指出，自從美國核准南韓建造核動力潛艦的請求後，日本便開始積極發表此類言論。

美國總統川普10月曾表示，在他訪問亞洲盟友，並與南韓總統李在明針對貿易協議舉行峰會後，他已批准南韓建造核動力潛艦。