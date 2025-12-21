快訊

兩岸觀策／吳豊山的未竟之業 臨別感言透露重要訊號

超級強運日！今冬至逢天赦日 命理師曝「5大翻盤轉運生肖」

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

澳洲海灘血案凶嫌曾訪菲國 菲警：犯嫌曾去一家槍店

中央社／ 馬尼拉20日綜合外電報導
澳洲發生數十年來最嚴重的大規模槍擊事件。圖／法新社
澳洲發生數十年來最嚴重的大規模槍擊事件。圖／法新社

涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，案發前曾到菲律賓旅行，當局正追查兩人在當地的行蹤。菲律賓警方今天表示，有人看到犯嫌阿克拉姆曾去一家槍店。

澳洲反恐小組正在調查，犯嫌阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed）是否在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案發前，曾在菲國南部民答那峨島（Mindanao）與伊斯蘭極端分子會面，他們在那裡待了近1個月。

位於納卯市（Davao）的GV旅館（GV Hotel）員工本週告訴法新社說，兩人投宿28天，大多時間都待在小房間內，只在每天早上短暫外出。

納卯警方發言人德拉雷（Catherine Dela Rey）今天表示：「我們發現其中一人曾去槍店。」她又說，有人見到是50歲的阿克拉姆。

她指出：「我們繼續調閱監視器畫面，希望對他們到過的地點、可能接觸過的人，掌握更多訊息。」

目前調查細節仍未公開。菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）昨天告訴媒體，兩人「絕無可能」離開納卯市參加訓練。

安約說：「他們外出一般是兩三個小時，最長8小時，但…這時間還不足以離開納卯。」

警方的調查也指出，市內有7家射擊場，兩人都未曾去過。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）指責媒體報導，「誤導地將菲律賓描述為恐怖主義訓練熱點」。

小馬可仕昨天出席菲律賓武裝部隊建軍90週年活動時致詞表示：「多年來，我們堅決打擊恐怖主義網絡、保障社區安全，並維護得來不易的和平...這些努力因毫無根據的揣測而抹煞，這是無法接受的。」

菲律賓軍方表示，民答那峨的伊斯蘭聖戰士目前僅約50人，遠低於2016年的1257人。

菲律賓 小馬可仕 澳洲

延伸閱讀

邦代海灘槍案後 澳洲總理宣布將推動槍枝回購

雪梨槍擊案菲律賓再成反恐焦點 強化與澳安全合作

台中35年資歷警員驚傳溺斃 彰化海灘發現遺體...分局：深感哀痛

澳洲邦代海灘死亡槍擊案：印度裔兇手父子檔，疑受到恐怖組織伊斯蘭國影響

相關新聞

澳洲海灘血案凶嫌曾訪菲國 菲警：犯嫌曾去一家槍店

涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，案發前曾到菲律賓旅行，當局正追查兩人在當地的行蹤。菲律賓警方今天表示，...

美再扣油輪畫面曝 委內瑞拉痛斥「竊取與綁架」

美國今天在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，相關畫面隨後曝光，委內瑞拉政府在聲明中譴責美國再次「竊取與綁架」油輪

星期人物／一通電話改變輝達 黃仁勳走進川普的國家戰略

輝達執行長黃仁勳從華府邊緣人躍升為與川普頻繁互動的白宮新寵，巧妙透過輝達的產業優勢和政治話術，將公司形象塑造成「美國國家資產」，成功撬動禁令並延續中國市場的商機。然而，此舉也使輝達深陷科技競爭與國家安全棋局，風險未減反增。

以色列擬再度對伊朗動武！傳內唐亞胡準備遊說川普加入

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊...

美國態度轉彎 魯比歐：中國是強大國家 美盼與其合作

美國國務卿魯比歐十九日在華府的國務院，召開達兩小時的年終記者會。對美中關係今後的發展，他說，中國大陸「現在是、將是，也將...

年終記者會總結美外交 魯比歐：希望泰柬本周初能停火

美國國務卿魯比歐十九日在年終記者會中表示，希望泰國與柬埔寨在本周初恢復停火，也明言川普政府調停俄烏和加薩戰爭面臨的挑戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。