以色列擬再度對伊朗動武！傳內唐亞胡準備遊說川普加入

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）10月13日在耶路撒冷，會晤以色列總理內唐亞胡（右）並於以色列國會發表演說。路透
美國總統川普（左）10月13日在耶路撒冷，會晤以色列總理內唐亞胡（右）並於以色列國會發表演說。路透

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊，原因是以方評估德黑蘭正加速擴大彈道飛彈計畫，已構成新的安全威脅。

多名知情人士指出，以色列日益擔憂，伊朗正恢復並加速先前遭以軍打擊受損的彈道飛彈生產能力，同時極力修復遭重創的防空系統。相較之下，伊朗重建6月遭美軍轟炸的核濃縮設施，雖同樣引發以色列關注，但這並非以方目前最迫切的憂慮。

消息人士透露，內唐亞胡預計12月29日拜訪佛州海湖莊園，屆時內唐亞胡可能主張，伊朗彈道飛彈計畫的擴張不僅威脅以色列，也危及區域安全與美國利益，可能需要迅速行動，並向川普提出由美國加入或協助新一輪軍事行動的選項。

川普方面尚未證實12月29日的會面，但稱內唐亞胡希望會晤；以色列方面已對外宣布這次會晤安排。

以色列政府與伊朗駐聯合國代表團均未回應置評。

以色列 彈道飛彈 伊朗 內唐亞胡 川普

