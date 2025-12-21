巴西總統籲美切勿武裝干預委國 憂釀人道災難

快訊

中央社／ 巴西伊瓜蘇20日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市場（Mercosur）峰會開幕致詞時表示，美國若對委內瑞拉發動軍事行動，將引發「人道災難」。

法新社報導，美國和委內瑞拉的關係近來日益緊繃。美國總統川普（Donald Trump）不久前受訪時，並未排除針對委國強人馬杜洛（Nicolas Maduro）政府發動戰爭的可能性。

美軍近幾個月來加強在加勒比海地區的部署，並對該區及太平洋疑似走私毒品的船隻展開空襲，目前已造成至少104人死亡。儘管美方稱這些任務意在打擊毒品走私，但馬杜洛認為，這其實是美方尋求更迭委國政權的全面性行動一環。

魯拉今天在南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）指出：「福克蘭戰爭（Falklands War）過去40年之後，南美洲大陸再度面臨外國勢力的軍事存在。」福克蘭戰爭指的是1982年英國與阿根廷為爭奪這個南大西洋爭議島嶼爆發的衝突。

他強調，武裝干預委內瑞拉將釀成嚴重人道災難，也為全球樹立一個危險先例。

由於委內瑞拉與巴西接壤，魯拉18日已表示自己對「家門口」局勢如此緊繃「深感憂心」，並且準備好擔任調解人，避免爆發武裝衝突。

這位80歲的左翼領袖說，他曾告訴川普：「問題無法靠開槍解決，坐下來談判才是找出出路的方法。」

相關新聞

美國態度轉彎 魯比歐：中國是強大國家 美盼與其合作

美國國務卿魯比歐十九日在華府的國務院，召開達兩小時的年終記者會。對美中關係今後的發展，他說，中國大陸「現在是、將是，也將...

年終記者會總結美外交 魯比歐：希望泰柬本周初能停火

美國國務卿魯比歐十九日在年終記者會中表示，希望泰國與柬埔寨在本周初恢復停火，也明言川普政府調停俄烏和加薩戰爭面臨的挑戰，...

擔任要職比例越來越高 日本為何大力加強在聯合國的影響力？

在世界各地聯合國機構工作的日本公民人數創下歷史新高。這一增長源於一項為期五年的計劃，旨在將日方專家部署到聯合...

系統中斷、自助機台不足…歐盟新出入境系統問題多 國際機場協會發聲

歐盟數位出入境系統上路至今2個月，歐洲國際機場協會最新報告指出，新系統的問題逐漸浮現，甚至有旅客耗費3小時才完成入境手續...

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

美國政府17日一口氣宣布8筆對台軍售，總金額約新台幣3500億元（逾111億美元）。日經亞洲20日報導指出，這筆軍售的核...

美國委內瑞拉關係緊張 川普：不排除開戰可能

美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，他的最高外交官員，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）今...

