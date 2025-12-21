年終記者會總結美外交 魯比歐：希望泰柬本周初能停火

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

美國國務卿魯比歐十九日在年終記者會中表示，希望泰國與柬埔寨在本周初恢復停火，也明言川普政府調停俄烏和加薩戰爭面臨的挑戰，並捍衛美國對委內瑞拉日增的軍事施壓。

東協國家外長已預定廿二日在吉隆坡開會商討泰柬衝突。魯比歐說，美方正致力推動衝突各方重回十月達成的停火協議，美方對兩國廿二或廿三日能開始停火審慎樂觀。

對俄烏和談，魯比歐說，已取得進展，但還有一段路，最後階段的問題總是最難。他也說，外傳美國試圖強迫烏克蘭接受某種協議，這是無稽之談，美方無法強迫任一方達成協議，「除非烏克蘭同意，否則不會有和平協議」。他也坦言，達成協議必須雙方均做出讓步，有可能無法達成。

對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除武裝的必要性，魯比歐說，若哈瑪斯未來仍有能力威脅或攻擊以色列，那就不可能有和平，這正是解除武裝如此關鍵的原因；他也有信心，各國將派兵參與計畫中的國際維穩部隊（ＩＳＦ）。

魯比歐說，必須先完成加薩停火第一階段協議，才能進入第二階段；第二階段需先宣布成立監督戰後治理的「和平委員會」，並成立管理日常事務的巴人技術官僚委員會，接著組建ＩＳＦ。他證實，美國與土耳其、卡達和埃及代表十九日會在邁阿密討論第二階段相關安排。一位白宮官員說，美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納將出席。

對美國是否要對委內瑞拉宣戰，魯比歐說，「我不會去猜測那些還沒發生，也可能永遠不會發生的事；但我可以告訴你，尚未發生任何需要我們通知國會、獲得國會批准或跨越戰爭門檻的事」。

魯比歐又再指控委國總統馬杜洛不是合法領袖，美方「有權」以一切力量捍衛其西半球利益，並矢言封鎖委國石油外銷。對是否希望委國明年出現政權輪替，他未正面答覆，只強調美方將持續施壓，「顯然美國無法忍受委國政權的現狀。所以，沒錯，我們的目標是改變這種局面」。

川普 加薩 烏克蘭 哈瑪斯 委內瑞拉 馬杜洛 庫許納 和平協議

延伸閱讀

美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

魯比歐年終記者會談中美關係 強調「負責任治國」與成熟管理

以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

相關新聞

美國態度轉彎 魯比歐：中國是強大國家 美盼與其合作

美國國務卿魯比歐十九日在華府的國務院，召開達兩小時的年終記者會。對美中關係今後的發展，他說，中國大陸「現在是、將是，也將...

年終記者會總結美外交 魯比歐：希望泰柬本周初能停火

美國國務卿魯比歐十九日在年終記者會中表示，希望泰國與柬埔寨在本周初恢復停火，也明言川普政府調停俄烏和加薩戰爭面臨的挑戰，...

擔任要職比例越來越高 日本為何大力加強在聯合國的影響力？

在世界各地聯合國機構工作的日本公民人數創下歷史新高。這一增長源於一項為期五年的計劃，旨在將日方專家部署到聯合...

系統中斷、自助機台不足…歐盟新出入境系統問題多 國際機場協會發聲

歐盟數位出入境系統上路至今2個月，歐洲國際機場協會最新報告指出，新系統的問題逐漸浮現，甚至有旅客耗費3小時才完成入境手續...

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

美國政府17日一口氣宣布8筆對台軍售，總金額約新台幣3500億元（逾111億美元）。日經亞洲20日報導指出，這筆軍售的核...

美國委內瑞拉關係緊張 川普：不排除開戰可能

美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，他的最高外交官員，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。