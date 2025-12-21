美國態度轉彎 魯比歐：中國是強大國家 美盼與其合作

美國國務卿魯比歐十九日在華府的國務院，召開達兩小時的年終記者會。對美中關係今後的發展，他說，中國大陸「現在是、將是，也將持續是富饒又強大的國家，與地緣政治中的要素」。

香港南華早報廿日報導說，這代表在今年更廣泛的「美國優先」事項下，川普政府對北京做法的調性轉變。拜登政府的國務卿布林肯一月卸任前還提醒，中國對國際秩序構成「系統性挑戰」。

魯比歐還說，「我們國務院的工作是覓得和中共及中國政府合作的良機；美中雙方都夠成熟，足以認識到現在與可預見的未來，都將有些緊張的地方；作為負責任治國之道的一環，我們的工作是覓得合作良機，因為我認為，若有一項全球性的挑戰，中國和美國能合作（應對）」。

魯比歐也反駁美國必須在日本等區域盟友與美中實用關係間做出抉擇的想法。他說，「我認為，美國能與日本維持牢固的夥伴關係，同時覓得和中國政府合作的卓有成效方法」；中日間的不合是夙怨，美國政府視為該地區必須加以平衡的力學。

日本首相高市早苗十一月七日在眾議院的「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，可動用日本自衛隊的發言，引發中日緊張進一步升高。每日新聞等日媒報導說，魯比歐上述發言代表他認為，美日同盟與美中合作可並行不悖。

五十四歲的魯比歐現任國務卿兼白宮國安顧問，在一月成為國務卿前，最重要的職務是佛州聯邦參議員，是美國「防止維吾爾人強迫勞動法」與「香港人權與民主法案」的最重要推手，相關立法作為使北京兩度對他祭出制裁，也成為首位在被中國制裁下就任的國務卿。

魯比歐一月在美國國會召開的任命聽證會中直言，中國對美國而言是強力又危險的近儕（near-peer）對手，還指控「我們過去歡迎中共加入這個國際秩序；但他們利用其中的一切好處，卻罔顧所有的責任及義務；反而靠說謊、欺騙、侵駭與竊取等方式躍為全球超級強權，代價是犧牲了我們」。

魯比歐十九日也坦言自己至今的轉變。他說，「我（現在的角色）代表總統；我想，我們已和中國達成良好的進展；我認為，在我們必須與他們相處、打交道的工作上，自己一向對中國友善；我那時有另一份工作（參議員），目前的工作是在對外、外交上代表美國」。