擔任要職比例越來越高 日本為何大力加強在聯合國的影響力？

在世界各地聯合國機構工作的日本公民人數創下歷史新高。這一增長源於一項為期五年的計劃，旨在將日方專家部署到聯合國機構的關鍵崗位。

日本觀察家：擔憂中國在聯合國推進自身利益

一些日本觀察人士指出，東京擔憂中國利用聯合國機構來實現其地緣政治目標，希望通過該計劃來對抗中國影響力。

「中國希望其在聯合國的工作人員數量能夠代表其人口規模及其對聯合國貢獻的金額」，東京國際基督教大學國際關系學教授斯蒂芬·納吉（StephenNagy）表示。「他們一直在努力，而且相當成功地讓自己的人員進入許多重要的委員會」，他告訴DW，「聯合國工作人員理應為聯合國工作，但許多人擔心中方人員忙於推進中國的利益，阻撓針對北京的行動。」

北京尤其關注的一個領域是外界對其新疆維吾爾族人權狀況的批評。

批評人士指責中國試圖掩蓋侵犯人權的行為，曾干預聯合國人權高專辦的報告撰寫工作。該報告在經歷了數月不明原因的拖延後，於2022年8月發布。

針對新疆人權狀況問題，美國、英國在聯合國人權理事會會議上批評了中國，而俄羅斯、辛巴威、委內瑞拉等國則讚揚了北京「在新疆促進發展和多元化」。

2024年7月，非政府組織「聯合國觀察組織」（UN Watch）發布報告稱「中國和其他專制政權劫持了聯合國機制」。

東京「唯一可行的回應」

根據聯合國網站的數據，2009年聯合國機構中共有794名中國公民，而到2023年這一數字已增至1647人。

國際關系學教授納吉表示，日本在以唯一可行的方式進行回應。他說：「日本之所以做出回應，是因為東京清楚地感受到自身在聯合國的領導地位正在下降，需要加強自身的影響力，使聯合國重新發揮效力。」

日本外務省12月9日宣布，截至2024年底，共有979名日本公民在聯合國機構任職，創下自1990年開始統計以來的最高紀錄。這一數字正逼近2021年宣布的到今年達到1000人的目標。

日本公民在聯合國機構中擔任要職的比例也越來越高，在44個聯合國機構中，有創紀錄的94名日本公民擔任副主任及以上級別職務。

東京2021年初加大對聯合國機構投入的時間點值得關注，當時有四個聯合國機構的負責人是中國公民，包括聯合國糧食及農業組織、國際電信聯盟、國際民用航空組織。另外，有九個機構的副負責人也是中國人。

日本，一個「理想主義國家」？

日本國家安全保障局和外務省的任務是培養具備必要技能的人才，以承擔全球領導角色，避免日本被邊緣化。

東京也在努力提升日本的國際影響力。聯合國大學的總部設在東京，東京也在積極游說，爭取成為國際刑事法院亞洲分院的所在地，該法院目前設在海牙。

對於日本增加在聯合國機構的人員部署，也有專家認為，日本的主要動機是希望發揮自身作用，而非對抗其他國家日益增長的影響力。

「日本是一個理想主義國家，一直相信聯合國隨時準備介入任何情況」，天普大學東京校區政治學教授村上博美（HiromiMurakami）說道。「即使這種觀點已經過時，日本仍然期望聯合國能夠介入解決危機」，她補​​充道。「日本希望參與其中，而最好的方式就是增強我們在聯合國的影響力。」

村上博美說：「我認為，在高市早苗首相的領導下，日本將繼續沿著這條道路前進，因為她對日本的未來有著類似的願景。」

【 本文章由德國之聲授權提供】