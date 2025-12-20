系統中斷、自助機台不足…歐盟新出入境系統問題多 國際機場協會發聲

歐盟數位出入境系統上路至今2個月，歐洲國際機場協會最新報告指出，新系統的問題逐漸浮現，甚至有旅客耗費3小時才完成入境手續；呼籲歐盟立即處理問題，並在實施時程上給予更多的彈性。

歐盟數位出入境系統（EES）今年10月12日上路，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。歐盟給予申根會員國6個月的緩衝期，依各國情形可分階段導入，最晚在2026年4月10日將系統建置完成。

歐洲國際機場協會（ACI EUROPE）發布一份調查指出，EES上路至今約2個月，越來越多問題浮現，並且對於旅客造成諸多不便。

最大的問題是大幅增加機場的邊境管制處理時間，有些機場在尖峰時段，旅客的等待時間甚至達到3個小時，其中 法國、德國、希臘、冰島、義大利、葡萄牙與西班牙等機場受到的影響特別明顯。

調查指出，這個情況肇因於EES的多項問題層層疊加，包含系統頻繁中斷，削弱邊境檢查作業的可預測性、規律性與韌性；旅客註冊與生物識別資料擷取的自助服務機台不足或無法使用；邊境警衛人員不足，負責機關面臨嚴重的人力短缺。

ACI EUROPE執行長楊科維奇（Olivier Jankovec）表示，目前EES將非歐盟公民註冊比例設定在10%，旅客就已承受如此不便，機場營運也受到影響。除非目前的問題都能在未來數週內解決，否則依照EES實施計畫時程，明年1月9日的註冊比例提高至35%時，勢必將導致機場與航空公司面臨更嚴重的壅塞與安全風險。

他強調，完全理解EES的重要性，也會全力配合推動。然而EES不應該造成旅客的混亂與機場的失序。歐盟執委會與申根成員國要迅速採取行動，在時程安排上採取額外的彈性。