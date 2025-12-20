快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

美軍空襲敘利亞IS目標 人權組織：至少擊斃5名成員

中央社／ 貝魯特20日綜合外電報導

敘利亞人權觀察組織今天指出，至少5名伊斯蘭國成員死於美國夜間發動的空襲行動，其中包括1位無人機小組領導人。美軍此舉是為了報復上週末造成3名美國人身亡的襲擊。

華府表示，這起12月13日發生在敘利亞中部巴邁拉（Palmyra）的襲擊，是由伊斯蘭國（Islamic State, IS）一名孤狼槍手所為，造成2名美軍士兵與1名平民死亡。

巴邁拉擁有列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的古代遺址，過去曾被聖戰分子控制。

作為回應，美國中央司令部（CENTCOM）透過聲明指出，美軍「在敘利亞中部多個地點，使用戰鬥機、攻擊直升機與火炮，打擊了超過70個目標」。

總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，在敘利亞東部代爾祖爾省（Deir Ezzor）「至少有5名伊斯蘭國成員被擊斃」，其中包含該地區負責無人機的小組領導人。

一名敘利亞安全事務消息人士向法新社透露，美國空襲鎖定廣闊的敘利亞沙漠（Badia）中的伊斯蘭國小組，範圍涵蓋荷姆斯省（Homs）、代爾祖爾省及拉卡省（Raqa），本次行動未涉及地面作戰。

此人還說，大部分攻擊目標位於巴邁拉以北、延伸至代爾祖爾省一帶的山區。

伊斯蘭國 敘利亞 美國

延伸閱讀

美軍攻擊疑似運毒船再擊斃4人 9月以來近百人喪命

美國會通過廢止凱撒法案　永久終結對敘利亞制裁

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

華郵獨家：美國防部「摘星」計畫減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

相關新聞

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

美國政府17日一口氣宣布8筆對台軍售，總金額約新台幣3500億元（逾111億美元）。日經亞洲20日報導指出，這筆軍售的核...

美國委內瑞拉關係緊張 川普：不排除開戰可能

美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，他的最高外交官員，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）今...

孩子懷疑耶誕老人怎辦？ 學者教戰「退場」時機與作法

耶誕節將至，許多父母忙著年幼的孩子準備禮物，卻也開始面對一個難題：孩子發現耶誕老人的真相怎麼辦？日本調查顯示，孩子10到12歲左右開始有強烈懷疑，這時候父母該選擇坦白、保留想像，還是溫柔「畢業」？聯合報數位版整理日本家庭的實際經驗，結合兒童心理學者的觀點，解析陪伴孩子成長的方式與讓孩子相信有耶誕老人的意義。

日本安保高官測風向欲棄非核三原則 美國國務院回應藏玄機

日本時事通信社20日報導，美國國務院19日在華盛頓回應日本政府高官近日「日本應擁有核武器」發言，強調「日本在核不擴散及核...

川普下令嚴厲報復！美軍啟動「鷹眼打擊」 大舉空襲敘利亞IS據點

敘利亞日前發生一起針對美國及其夥伴部隊的攻擊事件，造成3名美國人死亡。川普政府指控伊斯蘭國（IS）策畫攻擊，並展開報復行...

美中台博弈／川普外交運作翻轉 影響白宮透過3種人

美國是世界上最有權力的國家，但也是個民主多元、可以影響的體系，過去台灣多經由退休官員所組成的公關遊說公司，或與國會議員辦公室打交道。川普第二次上台後，這些方式都沒效，國會中雖然共和黨占多數，但都唯白宮馬首是瞻，川普第一任還受到華府建制勢力的影響，但第二任全都挑選對自己忠心的MAGA幹部，誓言要汲乾華府沼澤。 但一年下來，大家發現，現在的白宮還是有三類人，是有影響力的。資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者分析，這三類人的生存之道，其影響力又是從何而來？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。