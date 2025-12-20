悼念雪梨槍擊案罹難者 澳洲救生員海灘列隊默哀

快訊

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導
澳洲雪梨邦迪海灘日前發生槍擊案，民眾在紀念碑前悼念。圖／法新社
澳洲雪梨邦迪海灘日前發生槍擊案，民眾在紀念碑前悼念。圖／法新社

澳洲衝浪救生員今天在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）岸邊列隊靜默，以悼念日前在海邊猶太節日活動中，遭槍手射殺的15名罹難者。

這起槍擊案行凶的男子阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram）14日在雪梨邦代海灘向參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動的群眾舉槍掃射，造成15人喪生。

50歲的阿克拉姆當場遭警方擊斃，24歲的納維德則倖存下來，目前仍在醫院由警方看守，面臨包括恐怖主義和15項謀殺在內的指控。

法新社報導，電視畫面顯示，在今天早上的悼念儀式中，數十名身穿紅黃制服的救生員面向大海，進行了3分鐘的默哀。

有些人流下眼淚或相互擁抱，一架衝浪救生直升機在空中盤旋。

主辦單位呼籲全國超過20萬名的衝浪救生志工在開始早晨巡邏前，一同加入這場致敬活動，以聲援受邦代攻擊事件影響的人們。

邦代的兩個救生協會在一則訊息中表示，海洋救援人員希望藉此正視「在邦代發生的悲劇，同時也反思我們對這次攻擊所針對的猶太社群的尊重與同情」。

訊息寫道：「我們向那些失去生命的人、那些冒著生命危險的人、那些努力拯救生命的人，以及所有永遠不會忘記這一切的我們，致上敬意。」

