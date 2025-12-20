快訊

日本安保高官測風向欲棄非核三原則 美國國務院回應藏玄機

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本首相高市早苗的鷹派立場受到保守派歡迎，但在國際間並不討喜。美聯社

日本時事通信社20日報導，美國國務院19日在華盛頓回應日本政府高官近日「日本應擁有核武器」發言，強調「日本在核不擴散及核軍備控制領域是全球領袖，並是美國重要夥伴」。這被視為華府委婉提醒日本維持傳統反核立場。日本作為唯一遭受原子彈攻擊國家，長期推動「無核世界」，美國同時重申將提供「最堅固可靠的核嚇阻力」保護盟國，包括日本，以強化日美同盟穩定。國務卿魯比歐同日表示，將持續與日本維持堅固同盟，同時尋求與中國合作方式。

事件源於18日晚，首相官邸安全保障政策負責高官在與記者團不列入紀錄（oﬀ-record）談話中，表達個人意見，稱「我認為日本應擁有核武」。發言背景指向中俄北朝鮮核威脅加劇，該高官認為需討論擁核作為長期選擇，但強調現實中需強化美國擴大抑止力。發言迅速外洩，引發國內外關注。政府次日由木原官房長官回應，重申「非核三原則（不擁有、不製造、不許帶入）堅持不變」，但避談高官進退或懲處。

日本「非核三原則」1967年由首相佐藤榮作提出，1971年國會決議成為國策，唯一被爆國身份讓日本長期領導全球核不擴散努力。近年因地緣緊張，擁核論偶爾浮現，但多為自民黨內保守派個人意見，從未成政府政策。此次匿名發言雖為個人見解，卻在高市早苗首相執政下引發與野黨要求更迭聲浪，公明黨代表更稱「值得罷免」。被爆者團體抗議，擔憂動搖和平國家形象。美國迅速表態，肯定日本領導角色，意在穩定同盟並遏止區域核擴散風險。

