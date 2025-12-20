美國委內瑞拉關係緊張 川普：不排除開戰可能

美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，他的最高外交官員，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）今天矢言將對委國的石油財富實施封鎖。

川普昨天接受國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪，當被問及與委內瑞拉的戰爭時，他說：「我不排除這個可能性。」

川普拒絕透露他是否希望推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。他先前受訪曾表示，這位左翼激進人物的「日子已經不多了」。

川普回答說：「他完全知道我想要什麼。他比任何人都清楚。」

法新社報導，盧比歐在國務院一場長達兩小時的記者會上，被反覆問及委內瑞拉相關問題。他也拒絕明確回答美國是否意圖推翻馬杜洛，但他承諾將繼續施壓。

盧比歐說：「顯而易見，美國無法忍受委內瑞拉政權目前的現狀。所以，沒錯，我們的目標是要改變這種局面，這就是總統目前採取行動的原因。」

但川普政府並未尋求國會的正式批准；根據憲法，宣戰權屬於國會。

盧比歐表示：「我不會去猜測那些還沒發生，也可能永遠不會發生的事情。」

他說：「我可以告訴你，到目前為止，沒有發生任何需要我們通知國會、或獲得國會批准、或跨越戰爭門檻的事情。」

由川普的共和黨以些微優勢掌控的聯邦眾議院，17日否決了一項旨在限制川普在未經國會批准的情況下攻擊委內瑞拉的提案。

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調發現，63%的美國選民反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅25%的人表示支持。