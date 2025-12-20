美國巴西關係回暖 盼合作化解委內瑞拉危機

快訊

中央社／ 聖保羅19日專電

美國國務卿盧比歐今天說，美國與巴西的雙邊關係正走在「正向軌道」上，並強調華府重視總統川普與巴西總統魯拉之間的良好互動。此一態勢顯示，美國與巴西關係在數月內由緊張轉向合作。

根據巴西新聞網站g1今天報導，盧比歐（MarcoRubio）在華府記者會指出，美國與巴西在貿易等領域有進展，並透露與巴西外交部長維艾拉（MauroVieira）本週進行了會談，雙方有許多共同議題值得攜手推進。他並未排除美國總統川普（Donald Trump）與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）未來可能會晤的可能性。

美國今年8月曾對巴西商品加徵高達50%關稅，並對部分巴西官員祭出制裁，引發雙邊摩擦。但在11月魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與盧比歐會面後，美方宣布撤銷逾200項巴西產品關稅，包括牛肉、咖啡、可可與巴西莓等農產品，並解除依「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act）對巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的制裁。魯拉稱此舉是「外交與理性」的勝利。

BBC巴西新聞網日前報導指出，魯拉近期接受專訪時，除重申巴西願意在委內瑞拉危機中扮演調停者，也提到歐盟-南方共同市場（Mercosul）貿易協定的重要性，並強調巴西希望在國際舞台上展現更大影響力。

另一方面，CNN巴西新聞網分析，美國與巴西關係的改善不僅與貿易有關，也與區域安全戰略連動。巴西與墨西哥均表態願意協助化解委內瑞拉緊張局勢，避免拉美爆發武裝衝突。

美國國會民主黨人則呼籲川普政府放棄對巴西的「關稅大棒」，並加深與巴西的合作，以鞏固民主與區域穩定。

綜合各方觀察，美國與巴西關係在經歷制裁與摩擦後，正逐步回暖。魯拉政府的外交斡旋，以及川普政府的政策調整，顯示兩國正尋求在貿易與地緣政治上建立新的合作基礎。

