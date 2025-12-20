川普下令嚴厲報復！美軍啟動「鷹眼打擊」 大舉空襲敘利亞IS據點

敘利亞日前發生一起針對美國及其夥伴部隊的攻擊事件，造成3名美國人死亡。川普政府指控伊斯蘭國（IS）策畫攻擊，並展開報復行動。根據美國媒體19日報導，美軍已對敘利亞境內IS的基礎設施與武器據點發動大規模打擊。

美國總統川普在真實社群發文表示：「由於IS在敘利亞殘忍殺害勇敢的美國愛國者，我在此宣布，美國正如我所承諾，正在對負責此事的兇殘恐怖分子實施極嚴厲的報復。我們正對敘利亞境內的IS據點展開強力打擊。這是一個血流成河、問題重重的地方，但只要能根除IS，仍然擁有光明的未來。」

他還特別警告：「凡是邪惡到敢於攻擊美國人的恐怖分子，如果你們以任何方式攻擊或威脅美國，將遭受前所未有、最為猛烈的打擊。」

華爾街日報與NBC新聞報導，美國國防部長赫塞斯在「X」宣布：「美軍今日稍早已在敘利亞展開『鷹眼打擊行動』（Operation Hawkeye Strike），目標是消滅ISIS武裝分子及其相關基礎設施與武器據點，以直接回應12月13日在敘利亞巴爾米拉針對美國部隊發動的攻擊。」

愛荷華州別名「鷹眼州」，此次報復行動取名「鷹眼打擊」，是為紀念遭遇伏擊而死傷的愛荷華州國民兵士兵。此次打擊行動的更多細節及總傷亡人數尚未立即公布，赫塞斯則在貼文中表示：「我們今天獵殺了敵人，擊斃了很多人，而且行動將會持續。」

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) 2025年12月19日

一名美國軍方官員透露，美軍此次出動F-15與A-10戰機、阿帕契攻擊直升機，並發射海馬斯（HIMARS）火箭，對數十個目標進行打擊。

這起美軍遇襲事件發生在12月13日，地點位於巴爾米拉附近一處敘利亞主要國內安全部隊「內部安全指揮部」（Internal Security Command）設施，造成2名愛荷華州國民兵士兵喪生、3人受傷，另有一名擔任口譯的美國平民不幸身亡。敘利亞內政部表示，另有1名敘利亞軍官死亡、2人受傷。攻擊者據稱為一名敘利亞安全部隊成員，因持有極端主義觀點，已在事發前面臨解職。