加薩停火談判再啟 哈瑪斯控以違規、美施壓解除武裝
哈瑪斯高層官員今天表示，為推動加薩停火協議邁入下一階段而在邁阿密（Miami）舉行的會談，須以終止以色列違反停火協議的行為為目標，美國國務卿盧比歐則呼籲哈瑪斯解除武裝。
美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）預計將在佛羅里達州與卡達、埃及及土耳其的官員會面。
哈瑪斯（Hamas）政治局成員奈姆（Bassem Naim）告訴法新社：「我們的人民期盼，這些會談能促成一項協議終止以色列的非法行為，停止一切違規行徑，並迫使佔領方遵守夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）協議。」
根據協議第二階段內容，以色列須自加薩撤軍，由臨時當局取代哈瑪斯治理這個巴勒斯坦領土，並部署一支國際維穩部隊。
以色列與哈瑪斯今年10月在美國及其區域盟友斡旋下支持這項協議，但進展緩慢，停火局面仍相當脆弱，以哈互控違反協議，調停方也擔心雙方都在拖延。
盧比歐（Marco Rubio）在華府向媒體簡報時表示，若哈瑪斯不解除武裝，加薩不可能實現和平。
他說：「如果哈瑪斯未來仍有能力威脅或攻擊以色列，就不可能有和平…這正是解除武裝如此關鍵的原因。」
盧比歐指出，他有信心各國將派兵參與計畫中的國際維穩部隊。
加薩衛生部表示，自10月10日停火生效以來，以色列砲火在加薩至少造成395名巴勒斯坦人喪生。
以色列也多次指控哈瑪斯違反停火協議，並稱自停火開始以來，已有3名以軍士兵在加薩喪命。
