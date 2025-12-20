專家：川普封鎖委國油輪 中對台恐有樣學樣

路透十八日報導，美國智庫捍衛民主基金會（ＦＤＤ）專家辛格頓說，若美國以封鎖方式左右委內瑞拉的政治結果，中國大陸也能以安全為由，為對台採取脅迫措施辯護；相關法律背景雖不同，但在宣傳操作上的確有機會。

辛格頓還說，國際關係的先例不只靠法律建立，也受敘事影響，當華府模糊定義，將削弱自己批評其他地區脅迫行為的能力。

美國智庫卡內基國際和平基金會研究員孔適海也說，中國希望防止美國建立全球聯盟，以反對其對台行動，國際社會對美國封鎖委內瑞拉的疑慮，將有利中方遂行目的；美國正對國際規範造成很大傷害。

孔適海提醒，美國對委內瑞拉油輪祭出的行動，恐為中國未來如法炮製打開大門，像攔截裝載天然氣駛往台灣的船舶。

中國可能會將對台行動包裝為其國內的「隔離」措施或執法行動。另外，美國長期在加勒比海部署海軍資產，恐削弱美國整體的軍事整備程度與台海危機時的應對能力。

美國克里夫蘭州立大學專家史特里奧表示，若沒明確證據顯示美委間處於武裝衝突或戰爭狀態，美國就實施全面封鎖，那很可能違反國際法；國際法對大、小國一體適用，美國不能「雙標」。