川普：不排除美委開戰 對其本土動武無需告知國會

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
18日在委內瑞拉佐里亞州馬拉開波市附近的馬拉開波湖，可見一艘油輪下錨。法新社
18日在委內瑞拉佐里亞州馬拉開波市附近的馬拉開波湖，可見一艘油輪下錨。法新社

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十九日播出總統川普的電話專訪。對美委緊張自九月以來持續升高，他表明，不排除與委內瑞拉開戰的可能性。

川普十八日接受ＮＢＣ訪問時，連說兩次「不會」排除美委開戰。但他不願明言是否想推翻委國總統馬杜洛，川普只說，「他完全清楚我的意圖，比任何人都清楚」。

川普十六日下令對進出委國港口的所有「受制裁油輪」祭出封鎖，加大施壓馬杜洛的力道。川普在上述訪談中指出，繼上周後，在委國海域附近接下來有更多艘油輪將被美方扣押。他還開玩笑說，要是它們蠢到出海，最後就會駛入美國港口。

自九月二日以來，美國南方司令部在加勒比海及東太平洋的一連串攻擊行動，已造成美方片面指控的「運毒船」上一○四名「恐怖分子」死亡。

川普十八日則在白宮橢圓辦公室被媒體問到，若他要在委國本土打擊毒梟，是否會尋求美國國會授權時答道，他雖不反對這麼做，但對政界「像篩子般走漏風聲」感到擔憂。他表示，「我不介意告訴他們。但你知道，這沒什麼大不了；我不是非得告訴他們」。法新社十八日報導說，這番話代表他主張自己無需國會批准，就能攻擊委國本土。

根據美國憲法，總統為三軍統帥，但只有國會才擁有正式宣戰的權力。有專家指出，川普可不經國會同意，短暫對外發動有限度的軍事行動，但僅止於防禦性或範圍有限的行動。美國二○○一年遭九一一恐怖攻擊後，國會授權對阿富汗與伊拉克動武，也成為美國之後在其他國家遂行反恐行動的法源。

