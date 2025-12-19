聯合國：加薩走廊饑荒結束 情勢仍嚴峻
聯合國今天表示，由於人道援助進入的管道有所改善，巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）於8月被宣告的饑荒狀態如今已結束。但聯合國同時示警，加薩走廊的糧食安全狀況仍然嚴峻。
法新社報導，聯合國監測機制「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification,IPC）團隊在聲明中指出：「加薩走廊的糧食安全狀況已有所改善。然而，情勢仍然嚴峻：整個加薩走廊在2026年4月中之前，仍被歸類為『緊急狀態』。目前沒有任何地區被歸類為『饑荒』狀態。」
IPC平台是一個受聯合國委託、由多個監測機構組成的聯盟，負責對即將發生的人道危機發出預警。
