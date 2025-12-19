英貿易大臣證實政府系統10月遭駭 外媒點名幕後黑手疑是陸駭客組織
英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，政府系統於今年10月遭到駭客入侵。他的談話部分證實了「太陽報」（The Sun）先前的報導；該報導指出，一個中國駭客組織入侵系統，取得了外交部的相關資料。
路透社報導，布萊恩特接受泰晤士電台（TimesRadio）訪問時表示：「確實發生過駭客入侵事件。」
他並說：「我無法確認此事是否直接涉及中國駭客，或中國政府本身。」
「太陽報」點名名為Storm 1849的中國駭客組織為此次入侵的幕後黑手，並指出外洩資料可能包括多達數萬筆的簽證資訊。
該報稱，這個駭客組織過去曾被指控鎖定批評中國政府的政治人物與團體。
布萊恩特表示，部分相關報導屬於推測，並強調政府已「掌控整起事件」。
他對天空電視台（Sky News）表示：「我們相當有信心，該事件對任何個人實際受影響的可能性極低。」
一名政府發言人表示，政府目前正在調查這起網路安全事件。
該發言人指出：「我們極度重視系統與資料的安全。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言