快訊

北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

英貿易大臣證實政府系統10月遭駭 外媒點名幕後黑手疑是陸駭客組織

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，政府系統於今年10月遭到駭客入侵。 情境示意圖／Ingimage
英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，政府系統於今年10月遭到駭客入侵。 情境示意圖／Ingimage

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，政府系統於今年10月遭到駭客入侵。他的談話部分證實了「太陽報」（The Sun）先前的報導；該報導指出，一個中國駭客組織入侵系統，取得了外交部的相關資料。

路透社報導，布萊恩特接受泰晤士電台（TimesRadio）訪問時表示：「確實發生過駭客入侵事件。」

他並說：「我無法確認此事是否直接涉及中國駭客，或中國政府本身。」

「太陽報」點名名為Storm 1849的中國駭客組織為此次入侵的幕後黑手，並指出外洩資料可能包括多達數萬筆的簽證資訊。

該報稱，這個駭客組織過去曾被指控鎖定批評中國政府的政治人物與團體。

布萊恩特表示，部分相關報導屬於推測，並強調政府已「掌控整起事件」。

他對天空電視台（Sky News）表示：「我們相當有信心，該事件對任何個人實際受影響的可能性極低。」

一名政府發言人表示，政府目前正在調查這起網路安全事件。

該發言人指出：「我們極度重視系統與資料的安全。」

駭客 資安 英國 北京 外交部

延伸閱讀

NBA／湖人王朝與Kobe收藏品拍賣創天價 冠軍用球、球員卡連刷紀錄

NBA／「這趟旅程很不容易」 KD達31000分里程碑傾訴初心

NBA／湖人前中鋒坎貝爾死因為溺斃 佛州警方研判是意外

NBA／曾與布萊恩和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

相關新聞

日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

日本官房長官木原稔在19日的記者會，針對負責安全保障政策官邸人士私下對媒體表示日本應該擁有核武一事，表示「不對個別報導給...

全球航空史上最忙耶誕！3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客總量...

史努比換老闆！Sony砸4.6億美元拿下漫畫品牌Peanuts主導權

日本Sony集團加速轉向娛樂內容布局，宣布將取得經典漫畫品牌《Peanuts》的經營主導權，也就是史努比（Snoopy）...

英貿易大臣證實政府系統10月遭駭 外媒點名幕後黑手疑是陸駭客組織

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，政府系統於今年10月遭到駭客入侵。他的談話部分證實了「太陽報」...

新法打擊反猶太主義 澳洲總理：5大計畫對抗邪惡災禍

澳洲總理艾班尼斯18日宣布一系列新的仇恨言論法律，以打擊反猶太主義；他承認，上周邦代海灘針對猶太教光明節慶祝活動的恐怖襲...

金主愛走金正恩前方 掀接班猜測 前南韓高官神解讀

北韓官媒「勞動新聞」日前以七個版面的篇幅，報導國家領導人金正恩攜妻女出席平壤郊區工廠竣工儀式，並公開一張女兒金主愛走在他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。