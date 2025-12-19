快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
針對負責安全保障政策官邸人士私下對媒體表示日本應該擁有核武一事，日本官房長官木原稔在表示「不對個別報導給予評論」。法新社
針對負責安全保障政策官邸人士私下對媒體表示日本應該擁有核武一事，日本官房長官木原稔在表示「不對個別報導給予評論」。法新社

日本官房長官木原稔在19日的記者會，針對負責安全保障政策官邸人士私下對媒體表示日本應該擁有核武一事，表示「不對個別報導給予評論」，政府立場仍為堅持非核三原則。避談這名官邸幹部的去留。

木原在19日談及政府對核武的立場，強調「堅持非核三原則的政策方向。為實現『無核武世界』，將持續推動現實且具實踐性的作法。」

針對首相官邸幹部於18日與記者以非官方說法為前提的交流時，說出「日本也應該擁有核武」，公明黨代表（黨魁）齊藤19日上午在國會接受聯訪時記表示：「在核爆80周年的節點上，官邸幹部此類言論，令人驚訝與憤怒。這是值得免職的重大發言。」前防衛大臣、自民黨的中谷元也說，應避免輕率發表個人意見。必須有適當的措施讓他負起責任。

日本首相高市早苗就任前曾主張檢討非核三原則中的「不將核武帶入國內」條款。後來在國會被問及安保相關三份文件修訂是否沿用「堅持非核三原則」的表述時，她表示：「這不是我現在應該說明的階段。」避開清楚的論述。

【中央社／東京19日綜合外電報導】

有日本首相官邸幹部稍早向媒體發表個人意見時主張「日本應保有核武」後，日本內閣官房長官木原稔今天上午被問及日本政府對於核武的立場時重申「堅持非核三原則」。

綜合「朝日新聞」、「讀賣新聞」、共同社等日媒報導，日相官邸的幹部昨天向媒體發表個人意見時表示，依日本面臨的嚴峻安全保障環境，「日本應該保有核武」，但這名人士也說明，政府內部並沒有在推動相關討論，加上這也牽涉到「禁止核子擴散條約」（NPT），因此現實上擁有核武是有困難的。

這名首相官邸幹部當時是以不公開為前提的非正式媒體交流時，發表擁核言論，而這名官員有立場向日相高市早苗進言有關安全保障相關的政策。

「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

木原今天上午在例行記者會被問及首相官邸幹部這番言論時回應，「日本政府堅持非核三原則政策上的方針，正在推動實際且具實踐性的措施，以實現『無核武世界』」。不過，他並未正面回應這名官員是否留任，或是接獲撤回發言的指示。

這名首相官邸幹部的言論已經引發在野黨反彈外，自民黨內也有不同意見。

自民黨籍眾議員、前防衛大臣中谷元今天向媒體嚴正批評，「不應該輕率地發表個人意見，（關於究責）政府必須妥善因應」。

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥上午表示，「令人難以置信，相當驚訝…我認為這名人士應盡早辭職」。他也表示，「日本應該堅持非核三原則」。

而公明黨代表齊藤鐵夫今天上午告訴媒體，「在日本遭遇原子彈轟炸滿80週年之際，我對於官邸幹部口出此言，感到相當驚訝與憤怒。這是足以遭到罷免的重大發言。」

高市在就任日相前，曾表示有意修改「非核三原則」之中，「不引進」的部分。

她就任首相之後，先前在國會被問及欲修改安保相關3文件時，是否會持續「堅持非核三原則」的表述時表示，「尚未到由我表態的階段」，並未正面回應。報導指出，「非核三原則」的相關措辭仍可能成為焦點。

核武 日本 核三 自民黨 高市早苗 官邸

延伸閱讀

日本央行升息至0.75% 通膨與日圓走貶成關鍵

日圓甜甜價告終？五萬新台幣換匯 得少買一張東京迪士尼門票

中日交惡 官媒推紀錄片聚焦二戰日本遺孤群體

日菲防長會談 對中俄空中巡航強烈關切

相關新聞

日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

日本官房長官木原稔在19日的記者會，針對負責安全保障政策官邸人士私下對媒體表示日本應該擁有核武一事，表示「不對個別報導給...

全球航空史上最忙耶誕！3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客總量...

史努比換老闆！Sony砸4.6億美元拿下漫畫品牌Peanuts主導權

日本Sony集團加速轉向娛樂內容布局，宣布將取得經典漫畫品牌《Peanuts》的經營主導權，也就是史努比（Snoopy）...

新法打擊反猶太主義 澳洲總理：5大計畫對抗邪惡災禍

澳洲總理艾班尼斯18日宣布一系列新的仇恨言論法律，以打擊反猶太主義；他承認，上周邦代海灘針對猶太教光明節慶祝活動的恐怖襲...

金主愛走金正恩前方 掀接班猜測 前南韓高官神解讀

北韓官媒「勞動新聞」日前以七個版面的篇幅，報導國家領導人金正恩攜妻女出席平壤郊區工廠竣工儀式，並公開一張女兒金主愛走在他...

移民政策收緊 加拿大人口創20世紀最大降幅

加拿大統計局最新數據顯示，該國人口在2025年第三季較前季下降7萬6068人，是20世紀有紀錄以來降幅最大的一次；統計至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。