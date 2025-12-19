日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

日本官房長官木原稔在19日的記者會，針對負責安全保障政策官邸人士私下對媒體表示日本應該擁有核武一事，表示「不對個別報導給予評論」，政府立場仍為堅持非核三原則。避談這名官邸幹部的去留。

木原在19日談及政府對核武的立場，強調「堅持非核三原則的政策方向。為實現『無核武世界』，將持續推動現實且具實踐性的作法。」

針對首相官邸幹部於18日與記者以非官方說法為前提的交流時，說出「日本也應該擁有核武」，公明黨代表（黨魁）齊藤19日上午在國會接受聯訪時記表示：「在核爆80周年的節點上，官邸幹部此類言論，令人驚訝與憤怒。這是值得免職的重大發言。」前防衛大臣、自民黨的中谷元也說，應避免輕率發表個人意見。必須有適當的措施讓他負起責任。

日本首相高市早苗就任前曾主張檢討非核三原則中的「不將核武帶入國內」條款。後來在國會被問及安保相關三份文件修訂是否沿用「堅持非核三原則」的表述時，她表示：「這不是我現在應該說明的階段。」避開清楚的論述。

【中央社／東京19日綜合外電報導】

有日本首相官邸幹部稍早向媒體發表個人意見時主張「日本應保有核武」後，日本內閣官房長官木原稔今天上午被問及日本政府對於核武的立場時重申「堅持非核三原則」。

綜合「朝日新聞」、「讀賣新聞」、共同社等日媒報導，日相官邸的幹部昨天向媒體發表個人意見時表示，依日本面臨的嚴峻安全保障環境，「日本應該保有核武」，但這名人士也說明，政府內部並沒有在推動相關討論，加上這也牽涉到「禁止核子擴散條約」（NPT），因此現實上擁有核武是有困難的。

這名首相官邸幹部當時是以不公開為前提的非正式媒體交流時，發表擁核言論，而這名官員有立場向日相高市早苗進言有關安全保障相關的政策。

「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

木原今天上午在例行記者會被問及首相官邸幹部這番言論時回應，「日本政府堅持非核三原則政策上的方針，正在推動實際且具實踐性的措施，以實現『無核武世界』」。不過，他並未正面回應這名官員是否留任，或是接獲撤回發言的指示。

這名首相官邸幹部的言論已經引發在野黨反彈外，自民黨內也有不同意見。

自民黨籍眾議員、前防衛大臣中谷元今天向媒體嚴正批評，「不應該輕率地發表個人意見，（關於究責）政府必須妥善因應」。

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥上午表示，「令人難以置信，相當驚訝…我認為這名人士應盡早辭職」。他也表示，「日本應該堅持非核三原則」。

而公明黨代表齊藤鐵夫今天上午告訴媒體，「在日本遭遇原子彈轟炸滿80週年之際，我對於官邸幹部口出此言，感到相當驚訝與憤怒。這是足以遭到罷免的重大發言。」

高市在就任日相前，曾表示有意修改「非核三原則」之中，「不引進」的部分。

她就任首相之後，先前在國會被問及欲修改安保相關3文件時，是否會持續「堅持非核三原則」的表述時表示，「尚未到由我表態的階段」，並未正面回應。報導指出，「非核三原則」的相關措辭仍可能成為焦點。