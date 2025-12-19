伊斯蘭國首談敘利亞攻擊 稱重創美軍與敘利亞部隊

伊斯蘭國（Islamic State）首度針對古城巴邁拉（Palmyra）攻擊案發聲，稱殺害美國國防部人員是對美軍及敘利亞當地敵對武裝力量的重大打擊。

路透社報導，美軍表示，一名攻擊者13日在巴邁拉鎖定美軍與敘利亞部隊車隊後遭擊斃，造成2名美國陸軍士兵及1名平民口譯喪生，另有3名美軍士兵受傷。

伊斯蘭國今天在Telegram發文，指控美國及其敘利亞盟友組成單一戰線，對抗伊斯蘭國。聲明中運用宗教語彙，將這場攻擊塑造成旨在消除支持者疑慮的決定性時刻，但並未明確宣稱對此攻擊負責。

美國總統川普稱這起事件「糟透了」，並誓言將採取報復行動。

敘利亞內政部14日表示，已逮捕5名嫌犯，並指出槍手身分為敘利亞安全部隊成員，疑似受到伊斯蘭國思想感召。

敘利亞內政部表示，巴邁拉的安全部隊已配合國際聯軍，聯手將涉案嫌犯逮捕到案。

敘利亞一直與美國領導的聯軍合作打擊伊斯蘭國。美國在敘利亞東北部部署部隊，作為對抗該組織長達10年的行動一環。伊斯蘭國曾在2014至2019年間控制敘利亞及伊拉克大片地區。