史努比換老闆！Sony砸4.6億美元拿下漫畫品牌Peanuts主導權
日本Sony集團加速轉向娛樂內容布局，宣布將取得經典漫畫品牌《Peanuts》的經營主導權，也就是史努比（Snoopy）與查理布朗（Charlie Brown）所屬品牌的大部分股權。
Sony表示，將以6.3億加幣（約4.6億美元），從加拿大娛樂公司WildBrain手中收購Peanuts Holdings約41%股權。交易完成後，Sony對Peanuts Holdings的持股比將提高至80%，而後者將成為Sony的子公司。《Peanuts》創作者Charles M. Schulz的家族則持續保有其餘20%股權。
這筆交易由Sony音樂娛樂日本公司與Sony影視娛樂共同進行，尚須取得相關監管機關核准。
Sony預計交易完成後將認列一筆重估收益，作為營業利益入帳，並持續評估對整體獲利表現的影響。
消息公布後，Sony股價在東京股市小幅走低。
《Peanuts》自1950年起連載，史努比與查理布朗多年來風靡全球，衍生出電視特輯、電影、玩具及主題樂園相關商品，是美國最具代表性的漫畫品牌之一。Sony早在2018年即投資Peanuts，近年持續增持股份，顯示長期深耕此一內容品牌的企圖。
此舉也符合Sony近年的策略轉向。公司正整合遊戲、動畫、影視與音樂等事業資源，強化原創內容與品牌經營，打造可跨平台發展的全球娛樂版圖。
