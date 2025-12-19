快訊

全球航空史上最忙耶誕！3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合 外電
全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。12月15日至1月4日間，全球前40大國家的航空旅客總量估達3.09億人次。美聯社
全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。12月15日至1月4日間，全球前40大國家的航空旅客總量估達3.09億人次。美聯社

全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客總量將達3.09億人次，較去年同期增加約4%，成長動力主要來自中國、印度、巴西與墨西哥等國，顯示疫情後的航空運輸復甦仍在加速。

金融時報報導，儘管面臨貿易緊張與經濟不確定性，國際航空運輸協會（IATA）預測，2026年全球航空旅客量將突破52億人次。

預計美國三周內有大約7,000萬人次出行，最繁忙的四家航空公司均為美國業者，美國航空、達美航空、聯合航空與西南航空，其次為總部在愛爾蘭都柏林的歐洲廉航Ryanair。

杜拜與亞特蘭大將成為全球最繁忙機場，前者航班100%為國際線，後者旅客有90%以上為國內行程。

最繁忙航線則集中在亞洲。南韓濟州至首爾航線居冠，旅客量較去年同期增加三分之一；越南河內至胡志明市航線以76萬人次居次，年增率29%。

新飛機交付延遲，使航空公司載客率創新高，也推動整體獲利升高。IATA預估，航空業獲利將從2025年的395億美元增長至2026年的410億美元。

