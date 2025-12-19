快訊

日本福岡巨蛋旁攻擊案 凶嫌原本鎖定HKT48成員

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本警方持續調查福岡巨蛋旁的商場14日發生2傷的攻擊案。日媒今天引述調查相關人士報導，男嫌供稱「看準（偶像團體）HKT48維安鬆散，認為能下毒手而為此準備」。

這起攻擊案發生在福岡市「瑞穗PayPay巨蛋福岡」旁邊的商業設施「BOSS E．ZO FUKUOKA」，這間商場內部設有偶像團體HKT48的劇場。

30歲無業男子山口直也涉嫌於14日傍晚在上述商場，持利器刺傷一名HKT48劇場的44歲男性工作人員，以及一名27歲女性。警方事發隔天依殺人未遂罪嫌逮捕這名男子之後，男子向警方承認犯案，且持有菜刀。

HKT48營運公司說明，事發當晚原定舉行「線上握手會」活動，HKT48成員當時已全數安全疏散。

「每日新聞」與時事通信社今天報導，調查相關人士透露，男嫌供稱，「我因為追星耗盡金錢，打算自我了斷，原本打算拖偶像成員一起共赴黃泉」、「我原本也計劃殺害其他數名追星族。而且不限（HKT48）特定成員，誰都可以」。

福岡縣警方因此研判，凶嫌可能打算藉由近距離接觸偶像的機會，擬定大規模攻擊計畫。

調查相關人士透露，凶嫌平時在旅館打工，擔任清潔人員等臨時工維生，而收入都花在偶像相關產品等上面，其中也包含HKT48。這使他經濟陷入困境，無法償還車貸。

調查相關人士指出，犯嫌在12月購買3把菜刀與催淚瓦斯等物品，並在犯案前一天，為了打算下手而進入福岡巨蛋的相關人員停車場。這座停車場是HKT48成員拍攝社群網站用的照片場地，並未嚴格限制人員出入，而男嫌犯案前一天疑似也出現在HKT48成員眼前附近，不過並未動手。

男嫌向警方表示，「在考慮動手的期間，偶像成員就通過現場」。

接著，他就計劃在隔天，也就是14日準備下手。而當時負責維安的男性工作人員，13日就已經留意到凶嫌在現場徘徊，並警告凶嫌「若你再這樣，就禁止你進入這邊」。

男嫌就在14日傍晚持菜刀攻擊上述男性工作人員，接著攻擊距離現場約80公尺外、在商場出入口的另一名27歲女性上班族。

調查相關人士表示，凶嫌供稱「逃跑之際，因為她在那邊，我就攻擊她」，承認攻擊上述兩人。

兩名傷者在事發後被送醫治療，所幸沒有生命危險。

凶嫌15日被捕時，持有兩把菜刀，其中一把沾有血跡。

