邦代海灘槍案後 澳洲總理宣布將推動槍枝回購

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，在雪梨發生大規模槍擊案後，澳洲將啟動一項全國性的槍枝回購計畫。

路透社報導，這次的回購計畫將類似於1996年塔斯馬尼亞島（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）大屠殺後不久所推動的槍枝改革。當時一名孤狼槍手殺害了35人，促使當局實施世界上數一數二嚴格的槍枝法規。

艾班尼斯在記者會上表示：「澳洲的槍枝法規上一次進行重大改革是在阿瑟港悲劇之後。邦代發生的可怕事件顯示，我們需要讓更多槍枝從街頭消失。」

這起槍擊案行凶的父子，50歲的阿克拉姆（SajidAkram）和24歲兒子納維德（Naveed Akram）14日在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）向參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動的群眾舉槍掃射，造成15人喪生。

在現場被擊斃的阿克拉姆持有槍枝執照，並登記了6把槍，這引發了澳洲槍枝法規需要徹底改革的批評。

艾班尼斯表示，目前澳洲境內估計有400萬枝槍械。他說，政府將鎖定過剩的、新近被禁止的以及非法的槍械，相關費用將由聯邦和州政府共同分擔。

當年在阿瑟港大屠殺後，澳洲宣布一項槍枝回購計畫，並在全國範圍內收回了約64萬枝被禁槍械。對槍枝所有者的補償總成本約為3.04億澳元（約新台幣63億元）。

鄰國紐西蘭在2019年基督城（Christchurch）恐怖攻擊後，也宣布了全面的槍枝改革，包括槍枝回購計畫。

