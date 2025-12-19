日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

日本未來30年內約有70%的機率發生規模7左右的「首都直下型地震」，恐造成極為嚴重的災害。然而，上一次公布相關災損評估已是12年前，政府因此成立由專家組成的工作小組，歷時約2年重新檢討相關被害想定，並於19日公布報告，估計死亡人數最多可能達1萬8000人，並呼籲民眾將防災視為「自己的事」，主動採取應對措施。

東京放送電視台（TBS）報導，新報告指出，若發生對首都東京機能影響最大的「都心南部直下型地震」，從茨城縣到神奈川縣等5都縣、共187個市町村，推估將出現震度6弱以上，東京都江東區則預估可能觀測到最大震度7。死亡人數推估最多約1萬8000人，其中約三分之二、約1萬2000人為火災造成的死亡。

儘管過去已從軟硬體兩方面推動防災對策，但此次預估死亡人數較2013年僅減少約5000人，遠未達到原訂「10年內將死亡人數減半」目標。此外，經濟損失推估最高約83兆日圓（台幣約17兆元），全毀或燒毀的建築物最多約40萬棟，部分民生基礎設施的復原可能需時一個月以上，若東京灣沿岸火力發電廠受損嚴重，恐實施計畫性停電，最壞情況下甚至可能引發大規模停電。

此外，地震發生後預計將有大量民眾返家困難，推估最多約840萬人。其中約8成、約670萬人，推估可暫時留在工作場所或學校等地點。政府指出，為避免妨礙緊急車輛通行，有必要事先做好在工作場所等地停留至少3天的準備。

報導同時提及，前往避難所避難的人數最多約480萬人。由於民生基礎設施中斷與物流混亂的影響將持續，避難人數的高峰並非出現在地震當下，而是可能在約2周後才達到。政府負責人指出：「毫無疑問，相較於前往避難所，在家避難更為舒適。為了能盡可能長時間留在家中，希望民眾在確保房屋具備抵禦震動與火災能力的前提下，做好充分的防災準備。」

為降低災害衝擊，本次報告書提出的核心訊息是「每個人都要將防災視為『自己的事』，主動採取對策。」工作小組的主責官員增田寬也表示：「希望能讓盡可能多的國民了解這份報告書的內容，並將即將來臨的首都直下型地震視為『自己的事』，在個人與家庭層面推動住宅耐震化、固定家具、安裝感震斷路器，以及進行食物等物資的備蓄。」