快訊

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

黃明志捲謝侑芯命案「工作全停、將再上法庭」 發文人生最低谷洩心境

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟學人揭曉2025年度國家 「這國」擊敗一票對手獲選理由曝光

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
2024年12月，敘利亞民眾於黎巴嫩邊境城市慶祝阿塞德政權垮台。美聯社
2024年12月，敘利亞民眾於黎巴嫩邊境城市慶祝阿塞德政權垮台。美聯社

英國經濟學人每年耶誕節都會選出「年度國家」。該雜誌強調，這並非在選最快樂國家，因為那幾乎總會被北歐國家包辦；這也不是選最具影響力國家，因為那永遠會是超級強權。經濟學人強調，他們在找的是在經濟、政治或其他重要層面上，進步幅度最大的國家，今年由敘利亞擊敗一票競爭對手獲選。

經濟學人透露，列入考慮的國家包括挺住川普霸凌的加拿大；南韓則從去年一場嚴重的民主危機中復原，發動戒嚴失敗的前總統尹錫悅正因叛亂罪名受審。巴西同樣展現如何應對顛覆憲政秩序的暴力企圖，2022年敗選後試圖政變奪權的前總統波索納洛，9月遭法院判處27年徒刑。

阿根廷與敘利亞是今年最強的兩個競爭者，理由則截然不同。

阿根廷總統米雷伊2023年起大刀闊斧推行自由市場改革，試圖讓國家擺脫逾百年的國家主義與停滯。這些改革極為痛苦也難以推行，許多前任都以失敗告終。然而，米雷伊在2025年仍緊握「電鋸」，選民也選擇支持他；美國伸援提供200億美元資金，協助避免金融危機。如今成果相當亮眼：通膨率從2023年的211%降至目前約30%；貧窮率較去年下降21個百分點；預算終於受到控制；披索朝浮動匯率邁進，多數資本管制也已解除。

敘利亞的進步則體現在政治層面。一年多前，該國仍由伊朗與俄羅斯撐腰的獨裁者阿塞德統治，監獄關滿政治犯，異議者遭酷刑或處死。13年內戰奪走逾50萬條人命，政府軍對平民濫用化學武器與桶裝炸彈，超過600萬人流離失所。

2024年12月初，反抗軍奪權，阿塞德被迫出逃。外界原本擔心新總統夏拉會建立嚴酷的伊斯蘭神權體制，但事實並非如此：女性不須遮蔽面容或只能待在家，娛樂活動與酒精依然合法。夏拉帶來一連串正向驚喜，維持國家整合，並與美國及波灣國家建立良好關係；隨著西方制裁鬆綁，經濟也開始復甦。

儘管前景仍有變數，但2025年的敘利亞，已比2024年更加快樂和平，不再充斥恐懼。儘管生活仍不輕鬆，但對多數人而言已大致回歸正常，人民也用腳投票，約300萬名敘利亞人選擇返鄉。經濟學人的2025年度國家，也因此選擇敘利亞。

經濟學人 敘利亞 米雷伊

延伸閱讀

彈劾、罷免總統「絕對辦不到」 黃暐瀚：恐該倒閣重選

美國會通過廢止凱撒法案　永久終結對敘利亞制裁

智利變天 右翼強硬派卡斯特當選總統

美軍在敘利亞遇襲3死！川普預告「嚴厲報復」槍手疑敘利亞部隊自己人

相關新聞

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

日本未來30年內約有70%的機率發生規模7左右的「首都直下型地震」，恐造成極為嚴重的災害。然而，上一次公布相關災損評估已...

日本前航空幕僚長田母神俊雄斷言：一年內中國不會侵台或攻日

日本自衛隊前航空幕僚長田母神俊雄19日在個人 X（原推特）發文，提及中國可能發動侵略的可能性。

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

往返台灣基隆和日本石垣島的「八重山丸」渡輪幾經波折，終於快要看見通航的曙光。華岡集團近期公布基隆－石垣島渡輪票價，單程最低每人新台幣2800元，高於原本民眾預期，甚至還有不少台灣網友覺得「被當盤子」。然而，這艘渡輪卻是承載石垣島夢想的重要航線：只要石垣島和台灣定期通航，打造台灣－八重山群島經濟圈，或許就能改善石垣島經濟。

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

往返台灣基隆和日本石垣島的「八重山丸」渡輪幾經波折，終於快要看見通航的曙光。華岡集團近期公布基隆－石垣島渡輪票價，單程最低每人新台幣2800元，高於原本民眾預期，甚至還有不少台灣網友覺得「被當盤子」。然而，這艘渡輪卻是承載石垣島夢想的重要航線：只要石垣島和台灣定期通航，打造台灣－八重山群島經濟圈，或許就能改善石垣島經濟。

日本福岡巨蛋旁攻擊案 凶嫌原本鎖定HKT48成員

日本警方持續調查福岡巨蛋旁的商場14日發生2傷的攻擊案。日媒今天引述調查相關人士報導，男嫌供稱「看準（偶像團體）HKT4...

經濟學人揭曉2025年度國家 「這國」擊敗一票對手獲選理由曝光

英國經濟學人每年耶誕節都會選出「年度國家」。該雜誌強調，這並非在選最快樂國家，因為那幾乎總會被北歐國家包辦；這也不是選最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。