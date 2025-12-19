聽新聞
美軍太平洋打擊兩艘疑似運毒船 擊斃5人
美國軍方今天表示，美軍在太平洋對兩艘船隻發動攻擊，擊斃另5名涉嫌販毒人員。自今年9月以來，這場備受爭議的行動所造成的死亡人數，已累計至少達104人。
法新社報導，美軍南方司令部（U.S. SouthernCommand）在社群媒體平台X上表示，美軍對兩艘在國際海域航行且「從事毒品販運活動」的船隻發動攻擊。
美軍南方司令部指出：「在這些行動中，共有5名男性毒品恐怖分子遭擊斃，其中3人在第一艘船上，另兩人在第2艘船上。美軍部隊無人受傷。」
