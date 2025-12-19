快訊

日本前航空幕僚長田母神俊雄斷言：一年內中國不會侵台或攻日

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
2007年3月至2008年11月擔任日本自衛隊航空幕僚長的田母神俊雄。路透
2007年3月至2008年11月擔任日本自衛隊航空幕僚長的田母神俊雄。路透

日本自衛隊前航空幕僚長田母神俊雄19日在個人 X（原推特）發文，提及中國可能發動侵略的可能性。

田母神在文中寫道：「有些人因為害怕中國的軍事擴張，認為一旦惹怒中國就會引發戰爭，因此主張應該接受中國的要求。這正是掉入了中國資訊戰的陷阱。」

他接著指出：「不可能因為一時動怒，就從明天開始打仗。即便是在飯店集合300人舉辦一場宴會，也需要2、3個月的準備。戰爭則需要動員數十萬人、出動數百架戰機、調動數百艘艦艇，這些事情不可能在毫無準備的情況下完成。就連與俄羅斯陸路相連的烏克蘭，俄方發動攻擊前也花了半年時間進行準備。」

田母神進一步斷言：「中國目前完全沒有著手進行戰爭準備，在一年之內，中國對台灣或日本發動侵攻的可能性不存在。」

這則貼文引發不少回應，有人表示：「身為專家的田母神老師說明相當有說服力」、「面對中國威脅，日本政治不願以性命守護主權與國家利益的態度，才是國防上最大的弱點」、「即使要做到如此冷靜而精準的判斷並不容易，我們國民平時也應該具備一定的國防意識」、「說得正是如此！」等，各種不同聲音湧現。

